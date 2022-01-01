Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня

У четвер, 1 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер – східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.На дорогах ожеледиця.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі підніметься від -4° до -1°.Народний прогноз погоди: Першого дня зими вшановується пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами.