Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
У четвер, 1 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер – східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

На дорогах ожеледиця.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від -4° до -1°.

Народний прогноз погоди: Першого дня зими вшановується пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Сьогодні, 20:00
Луцьк закупить генераторів на 12,5 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:22
Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній
Сьогодні, 18:46
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 листопада
Сьогодні, 18:40
Представники УПЦ МП не віддають статут: у селі на Любомльщині чергуватимуть біля церкви. ФОТО
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
29 листопад, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
28 листопад, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада
21 листопад, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
19 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Луцьк закупить генераторів на 12,5 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:22
 0
Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній
Сьогодні, 18:46
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 листопада
Сьогодні, 18:40
 0
Представники УПЦ МП не віддають статут: у селі на Любомльщині чергуватимуть біля церкви. ФОТО
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8