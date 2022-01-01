У Луцьку для переселенців організовують серію різдвяних благодійних концертів

У Луцьку для переселенців організовують серію різдвяних благодійних концертів
У Луцьку організовують серію різдвяних концертів для переселенців “Світло серед темряви”. Благодійні івенти відбуватимуться три суботи поспіль протягом грудня у Палаці культури (вул. Богдана Хмельницького, 1).

Про це повідомили організатори.

На захід запрошують внутрішньо переміщених осіб з наступних регіонів:

3 грудня - Миколаївщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя
10 грудня - Донеччина
17 грудня - Луганщина, Харківщина

Збір гостей розпочнеться о 15:00.

У програмі заходу:

- музичний гурт CRYНЕБА (м. Львів)
- фіналістка «Голосу країни-12» Анна Кіндзерська і заслужений артист України Дмитро Андрієць (м. Київ)
- розважальна програма для дітей (окремі дитячі кімнати)
- подарунки для кожного учасника

Вхід для ВПО - вільний, однак у зв’язку з обмеженою кількістю місць, організатори просять обов’язково зареєструватися за номером: (099) 316 63 73. Реєстрація на перший концерт (для переміщених осіб з чотирьох вказаних областей) триватиме до 1 грудня.

Захід організовує луцька церква “Голгофа” за підтримки благодійного фонду “Добра справа” та Луцької міської ради.
У Луцьку для переселенців організовують серію різдвяних благодійних концертів

“Ми займалися волонтерською діяльністю і служили переселенцям, роздаючи гуманітарну допомогу, з початку війни. Тепер ми організовуємо ці благодійні концерти для того, щоб не просто роздати людям різдвяні подарунки, але щоб подарувати їм справжнє різдвяне свято і нагадати про його суть та найбільший Подарунок”, - зазначають організатори.

Концерти відбуватимуться в безпечному форматі у безпосередній близькості до бомбосховищ на випадок повітряної тривоги.

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Теги: різдвяні концерти, переселенці, Луцьк
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