Неподалік Луцька будують тимчасові будинки для переселенців. ВІДЕО, ФОТО

На Волині реалізовують проєкт будівництва шелтерів для українців, які через війну втратили домівки.Про це йдеться на сайті Волинської обласної військової адміністрації.Очільник ОВАна запрошення керівника компанії «Сімейна Фортеця»завітав оглянути проєкт будівництва шелтерів неподалік Луцька.Як відзначив Юрій Погуляйко, оглянувши як відбувається процес від початку до кінця, був приємно вражений, що в будиночках передбачено все до найменших дрібниць: від комунікацій, матеріалів ззовні до меблів, побутової техніки, посуду тощо всередині.Своєю чергою Олександр Князєв, який також є засновником фонду «Дем’янове диво», розповів, що реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці з благодійними фондами США, які вирішили допомогти Україні. Під час нашої зустрічі був присутній й представник групи донорів із США Марк Йанг (Marc Young), який також позитивно відзначив проведену роботу. Окрім цього, додав, що донори задоволені співпрацею з фондом, бо завжди надаються чіткі звіти щодо використання грошей.«На сьогодні донор, який фінансує допомогу для України, витратив близько 10 мільйонів доларів. І не зупиняється на цьому. Так, близько 2 мільйони доларів спрямували на проєкт будинків-шелтерів (тимчасове житло) для людей, які втратили оселі, або евакуйовані із зони бойових дій. Ми будуємо ці будиночки та співпрацюємо із партнерами з усієї країни. Наприклад, з організацією «Спасемо Україну», що займається евакуацією населення. Ми з огляду на потреби по 2-3 будиночки ставимо біля церков, здебільшого протестантських, але це не важливо. Будь-хто може подати заявку, якщо необхідне таке житло. Доставимо у будь-яке місце», - розповів Олександр Князєв.Так, на сьогодні меморандум укладений на 92 будинки, з яких 36 вже доставили в ті регіони України, де була найбільша потреба (міста Буча та Ірпінь, а також Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області). Решта ще в роботі. На Волині планують поставити орієнтовно 15 шелтерів. Якщо буде донор, то кількість збільшать. Орієнтовно зведення одного шелтеру будівельній компанії обходиться 16 тис. доларів.«Впевнений, такий досвід стане в нагоді і пізніше, адже таким чином можна потім будувати дитячі табори відпочинку, або ж будувати соціальне житло для пільгових категорій населення (діти-сироти)», - зазначив у дописі у Фейсбуці Юрій Погуляйко.