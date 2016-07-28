Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу
Сьогодні, 21:03
Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє Укрінформ.
Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.
Проголосували «за» 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.
Нагадаємо, проєкт під назвою «Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження» подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, «Зелена» та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.
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Про це повідомляє Укрінформ.
Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.
Проголосували «за» 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.
Нагадаємо, проєкт під назвою «Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження» подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, «Зелена» та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.
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