Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу





Про це повідомляє



Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.



Проголосували «за» 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.



Нагадаємо, проєкт під назвою «Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження» подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, «Зелена» та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.Про це повідомляє Укрінформ. Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.Проголосували «за» 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.Нагадаємо, проєкт під назвою «Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження» подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, «Зелена» та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.

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