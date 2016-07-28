Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу
Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

Проголосували «за» 4 фракції. Ліві і Альтернатива для Німеччини утрималися.

Нагадаємо, проєкт під назвою «Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження» подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, «Зелена» та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Голодомор, геноцид
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Неподалік Луцька будують тимчасові будинки для переселенців. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 21:44
Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу
Сьогодні, 21:03
У Луцьку для переселенців організовують серію різдвяних благодійних концертів
Сьогодні, 20:29
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Сьогодні, 20:00
Луцьк закупить генераторів на 12,5 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
В Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів В Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів
26 листопад, 12:25
Ірландія визнала вторгнення РФ в Україну геноцидом Ірландія визнала вторгнення РФ в Україну геноцидом
02 червень, 14:06
Польсько-українські відносини: дружба під загрозою. ВІДЕО Польсько-українські відносини: дружба під загрозою. ВІДЕО
28 липень, 2016, 07:33
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 листопада Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 листопада
Сьогодні, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Неподалік Луцька будують тимчасові будинки для переселенців. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 21:44
 0
Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу
Сьогодні, 21:03
 0
У Луцьку для переселенців організовують серію різдвяних благодійних концертів
Сьогодні, 20:29
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Луцьк закупить генераторів на 12,5 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8