Волинські ДСНСники повернулися додому після роботи на звільненій частині Донеччини. ВІДЕО





Про це розповів Віталій Гаврилюк.



За цей період волинські піротехніки обстежили 88 гектарів території та знешкодили 474 вибухонебезпечних предмети. Переважно це були касетні елементи від реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч", – каже Віталій Гаврилюк.



"Найважчим завданням була робота з протипіхотними мінами ПФМ1, які є малопомітними. В народі їх називають "пелюсток", бувають зеленого кольору, їх в траві важко помітити. Є і коричневого кольору, якраз ми восени були, серед листя їх важко помітити", – каже Віталій Гаврилюк.



Перша поїздка з розмінування території волинських піротехніків була на Чернігівщину. На Донеччині, у нещодавно звільнених Лимані та Святогірську, виявили в рази більше вибухонебезпечних предметів, – каже Віталій Гаврилюк, – адже ці села було довше в окупації. Вибухові пастки після відступу російських військ знаходили на дорогах, подвір’ях, в колодязях і дитячих садочках.



Сергій Мазурик 22 роки працював рятувальником. Влітку пройшов навчання і восени разом з колегами вирушив у першу ротацію як сапер. Каже: небезпечні предмети збирали спеціальним приладдям у вибухозахисних костюмах. Щодня обстежували чотири — п'ять сіл.



"Щоб виявити в траві, то металошукач треба. Щоб перевірити в землі, треба щуп. Є телескопічна вудка, яка на відстані боєприпас бере і відноситься на безпечне місце для підриву", – розповідає сапер про свою роботу.



Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині

Жителі Донецької області пропонували свою допомогу та прихисток волинським піротехнікам, – розповідає водій-сапер Віталій Пась. Каже: доводилося розміновувати села під звуки постійних обстрілів.



Наразі 5 волинських піротехніків проходять двотижневу реабілітацію. Опісля, – каже Віталій Гаврилюк, — знову збираються у чергову поїздку. Яку деокуповану територію цього разу будуть розміновувати – поки не знають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Півтора місяця волинські піротехніки, троє саперів та двоє водіїв, знешкоджували вибухонебезпечні предмети в деокупованих селах Краматорського району Донецької області.Про це розповів Суспільному заступник начальника групи піротехнічних робіт областіЗа цей період волинські піротехніки обстежили 88 гектарів території та знешкодили 474 вибухонебезпечних предмети. Переважно це були касетні елементи від реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч", – каже Віталій Гаврилюк."Найважчим завданням була робота з протипіхотними мінами ПФМ1, які є малопомітними. В народі їх називають "пелюсток", бувають зеленого кольору, їх в траві важко помітити. Є і коричневого кольору, якраз ми восени були, серед листя їх важко помітити", – каже Віталій Гаврилюк.Перша поїздка з розмінування території волинських піротехніків була на Чернігівщину. На Донеччині, у нещодавно звільнених Лимані та Святогірську, виявили в рази більше вибухонебезпечних предметів, – каже Віталій Гаврилюк, – адже ці села було довше в окупації. Вибухові пастки після відступу російських військ знаходили на дорогах, подвір’ях, в колодязях і дитячих садочках.Сергій Мазурик 22 роки працював рятувальником. Влітку пройшов навчання і восени разом з колегами вирушив у першу ротацію як сапер. Каже: небезпечні предмети збирали спеціальним приладдям у вибухозахисних костюмах. Щодня обстежували чотири — п'ять сіл."Щоб виявити в траві, то металошукач треба. Щоб перевірити в землі, треба щуп. Є телескопічна вудка, яка на відстані боєприпас бере і відноситься на безпечне місце для підриву", – розповідає сапер про свою роботу.Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій ВолиніЖителі Донецької області пропонували свою допомогу та прихисток волинським піротехнікам, – розповідає водій-сапер Віталій Пась. Каже: доводилося розміновувати села під звуки постійних обстрілів.Наразі 5 волинських піротехніків проходять двотижневу реабілітацію. Опісля, – каже Віталій Гаврилюк, — знову збираються у чергову поїздку. Яку деокуповану територію цього разу будуть розміновувати – поки не знають.

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