1 грудня на Волині: гортаючи календар

1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують журналісти Сніжана Шевчук й Іван Капітула, а також письменниця Тетяна Бондар.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні, а віряни вшановують пам'ять мученика Романа.

1 грудня на Волині теж запам’ятався кількома знаковими подіями:

- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.

- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».

- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».

- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).

- Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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