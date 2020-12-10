Волинські громади отримали 2 мільйони від власників елітних автівок
Сьогодні, 02:17
На Волині власники вартісних автомобілів впродовж десяти місяців 2022 року сплатили до місцевих бюджетів майже 2 мільйони гривень транспортного податку.
Із загальної суми надходжень 858 тисяч гривень транспортного податку надійшло до бюджету Луцька. - повідомили у ДПС у Волинській області.
196 тисяч гривень перерахували до бюджету власники авто, що
зареєстровані у Луцькому районі. Тим часом, на Горохівщині до бюджетів громад сплачено 193 тисячі гривень транспортного податку.
Ще 158 тисяч гривень – внесок власників вартісних автомобілів до
бюджету м. Ковеля.
Транспортний податок входить до складу податку на майно. Власники елітних транспортних засобів мають обов’язок не лише сплачувати транспортний податок, - нагадують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Усім, хто придбав дорогі автомобілі за доходи без належної сплати ПДФО, запропоновано скористатися одноразовим добровільним декларування активів до 1 березня 2023 року. Сплативши збір після подання одноразової добровільної декларації, такі особи
звільняються від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за несплату податків у минулому.
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Із загальної суми надходжень 858 тисяч гривень транспортного податку надійшло до бюджету Луцька. - повідомили у ДПС у Волинській області.
196 тисяч гривень перерахували до бюджету власники авто, що
зареєстровані у Луцькому районі. Тим часом, на Горохівщині до бюджетів громад сплачено 193 тисячі гривень транспортного податку.
Ще 158 тисяч гривень – внесок власників вартісних автомобілів до
бюджету м. Ковеля.
Транспортний податок входить до складу податку на майно. Власники елітних транспортних засобів мають обов’язок не лише сплачувати транспортний податок, - нагадують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Усім, хто придбав дорогі автомобілі за доходи без належної сплати ПДФО, запропоновано скористатися одноразовим добровільним декларування активів до 1 березня 2023 року. Сплативши збір після подання одноразової добровільної декларації, такі особи
звільняються від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за несплату податків у минулому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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