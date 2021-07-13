У місті на Волині з 1 грудня запрацює благодійна їдальня
Сьогодні, 05:28
Починаючи з 1 грудня у Володимирі відкривається благодійна їдальня, де зможуть отримувати гаряче харчування жителі громади, які опинились у складних життєвих обставинах.
Про це йдеться на сайті Володимирської міської ради.
Функціонуватиме їдальня у приміщенні Центру культурних послуг за адресою вул. Данила Галицького, 7.
Щодня запланована видача п’ятдесяти порцій гарячого обіду та чаю. Початок роботи їдальні об 12.00. Також у приміщенні центру культурних послуг охочі можуть випити чаю та зарядити мобільні пристрої.
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Про це йдеться на сайті Володимирської міської ради.
Функціонуватиме їдальня у приміщенні Центру культурних послуг за адресою вул. Данила Галицького, 7.
Щодня запланована видача п’ятдесяти порцій гарячого обіду та чаю. Початок роботи їдальні об 12.00. Також у приміщенні центру культурних послуг охочі можуть випити чаю та зарядити мобільні пристрої.
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