В «Укренерго» розповіли, коли поліпшиться ситуація з електропостачанням
Сьогодні, 06:31
За умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні.
Про це заявив у коментарі Радіо Свобода голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Через те, що наразі в Україні недостатньо генеруючих потужностей, наразі споживачам доступно на 27 відсотків менше електроенергії, ніж вони би мали споживати в нинішній момент. Але, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних люди споживають менше», – пояснив він.
Кудрицький також наголосив, що «Укренерго» не відключає від світла конкретні будинки чи підприємства.
«При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами», – нагадує «Укренерго»
«Ми не бачимо кінцевих споживачів. Наша функція – в іншому: врятувати енергосистему в цілому», – зазначив він і наголосив, що таких ударів по енергосистемі, які наразі відбуваються в Україні, «ще не відчувала жодна країна в історії».
23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.
У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив у коментарі Радіо Свобода голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Через те, що наразі в Україні недостатньо генеруючих потужностей, наразі споживачам доступно на 27 відсотків менше електроенергії, ніж вони би мали споживати в нинішній момент. Але, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних люди споживають менше», – пояснив він.
Кудрицький також наголосив, що «Укренерго» не відключає від світла конкретні будинки чи підприємства.
«При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами», – нагадує «Укренерго»
«Ми не бачимо кінцевих споживачів. Наша функція – в іншому: врятувати енергосистему в цілому», – зазначив він і наголосив, що таких ударів по енергосистемі, які наразі відбуваються в Україні, «ще не відчувала жодна країна в історії».
23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.
У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В «Укренерго» розповіли, коли поліпшиться ситуація з електропостачанням
Сьогодні, 06:31
У місті на Волині з 1 грудня запрацює благодійна їдальня
Сьогодні, 05:28
Німеччина хоче передати Україні більше установок Gepard
Сьогодні, 01:15
Медіа