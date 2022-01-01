В «Укренерго» розповіли, коли поліпшиться ситуація з електропостачанням





Про це заявив у коментарі Володимир Кудрицький.



«Через те, що наразі в Україні недостатньо генеруючих потужностей, наразі споживачам доступно на 27 відсотків менше електроенергії, ніж вони би мали споживати в нинішній момент. Але, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних люди споживають менше», – пояснив він.



Кудрицький також наголосив, що «Укренерго» не відключає від світла конкретні будинки чи підприємства.



«При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами», – нагадує «Укренерго»



«Ми не бачимо кінцевих споживачів. Наша функція – в іншому: врятувати енергосистему в цілому», – зазначив він і наголосив, що таких ударів по енергосистемі, які наразі відбуваються в Україні, «ще не відчувала жодна країна в історії».



23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.



У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні.Про це заявив у коментарі Радіо Свобода голова НЕК «Укренерго»«Через те, що наразі в Україні недостатньо генеруючих потужностей, наразі споживачам доступно на 27 відсотків менше електроенергії, ніж вони би мали споживати в нинішній момент. Але, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних люди споживають менше», – пояснив він.Кудрицький також наголосив, що «Укренерго» не відключає від світла конкретні будинки чи підприємства.«При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами», – нагадує «Укренерго»«Ми не бачимо кінцевих споживачів. Наша функція – в іншому: врятувати енергосистему в цілому», – зазначив він і наголосив, що таких ударів по енергосистемі, які наразі відбуваються в Україні, «ще не відчувала жодна країна в історії».23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.

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