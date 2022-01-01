Волинські вчителі отримали ноутбуки

Волинські вчителі отримали ноутбуки
Волинським освітянам передали 382 ноутбуки для організації освітнього процесу.

Про це повідомляють у Волинській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, Волинська область одержала 1 283 хромбуки в межах домовленостей Міносвіти з компанією «Google» та ЮНЕСКО. Тож ще 901 – передадуть до кінця тижня.

Девайси отримали викладачі-переселенці, які працевлаштувалися у волинських навчальних закладах та вчителі, які організовують дистанційне навчання. Зокрема, це стосується шкіл, де освітній процес проходить в онлайн-режимі через відсутність укриттів.

Так, хромбуки спрямували до навчальних закладів загальної середньої освіти Нововолинської, Володимирської, Камінь-Каширської, Ковельської, Люблинецької, Рожищенської, Ківерцівської та Маневицької громад.

«У ноутбуків операційна система від Google Chrome OS та працюють без підзарядки увесь день. Вони швидкі та компактні. Також є електронні таблиці, шаблони презентацій і текстовий редактор. Все, аби педагоги якісно організовували дистанційні уроки», – зазначив очільник області.

Одержана техніка – це продовження ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» та за підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.


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Теги: Волинь, Луцьк, освіта
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