Литовці передали генератор для котельні Володимира. ФОТО

Литовці передали генератор для котельні Володимира. ФОТО
30-го листопада представники литовської організації Blue/Yellow подарували для Володимира генератор Kohler, потужністю майже 90 кВт.

Генератор передали для Володимиртепла, - про це повідомляє "БУГ".

Вартість генератора складає близько 18 тисяч євро, його передали на потреби КП “Володимиртепло” і встановили на котельні по вулиці Ковельській, 106, де найчастіше виключали електропостачання.
Литовці передали генератор для котельні Володимира. ФОТО

Як зазначив перший заступник міського голови Володимира Ярослав Матвійчук до цієї справи також долучилися депутат Литовського сейму Паулюс Саударґас, до Володимира прибула його помічниця Лаура. Спрямував підтримку для Володимира народний депутат Ігор Гузь.
Литовці передали генератор для котельні Володимира. ФОТО

За словами Матвійчука, у місті є ряд котелень, які були без електропостачання близько 10 годин, тож даний генератор допоможе підсилити їх роботу, щоб в оселях мешканців було тепло.

У Володимирі загалом є 18 котелень. В нинішніх умовах складно не лише в Україні, але й за кордоном знайти подібне обладнання.

“Всі знають, що сьогодні дуже важко проходить подача енергоресурсів. Багато котелень стоять, подіється тепло тільки, коли є світло. Це проблема цілої України, але я дума з кожним кроком наші партнери нам допомагають, тож у найближчі тижні ми вирішимо для всіх котелень дану проблему і в місті буде тепло”, – зазначив начальник теплоенерго Сергій Коба.

Гості розповіли, що Литва підтримує Україну і знає, що нині їй дуже потрібні генератори. Литовці багато донатять для організації Blue/Yellow, яка допомагає нашій державі.

“Завжди знайте, що Литва буде з вами разом до перемоги!”, – додала Лаура.

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Теги: Литва, допомога, Україна, Володимир
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