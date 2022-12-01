Де на Волині вимикатимуть світло 1 грудня. ГРАФІК

Де на Волині вимикатимуть світло 1 грудня. ГРАФІК
1 грудня на Волині застосовуватимуть стабілізаційні вимкнення електроенергії.

Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».

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Загалом по області, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.

«Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень на 01.12.2022 року.

Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Наразі «Волиньобленерго» здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадують про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.

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Теги: Волинь, світло
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