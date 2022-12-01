Де на Волині вимикатимуть світло 1 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 08:55
1 грудня на Волині застосовуватимуть стабілізаційні вимкнення електроенергії.
Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ГРАФІКОМ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ
Загалом по області, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.
«Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень на 01.12.2022 року.
Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Наразі «Волиньобленерго» здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадують про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ГРАФІКОМ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ
Загалом по області, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.
«Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень на 01.12.2022 року.
Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Наразі «Волиньобленерго» здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадують про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 1 грудня
Сьогодні, 09:14
На полігонах Білорусі триває підготовка окремих підрозділів ворога. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:05
Де на Волині вимикатимуть світло 1 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 08:55
Волинські вчителі отримали ноутбуки
Сьогодні, 08:25
Литовці передали генератор для котельні Володимира. ФОТО
Сьогодні, 07:33
Медіа