Де на Волині вимикатимуть світло 1 грудня. ГРАФІК

1 грудня на Волині застосовуватимуть стабілізаційні вимкнення електроенергії.Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».Загалом по області, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.«Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень на 01.12.2022 року.Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.Наразі «Волиньобленерго» здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.Нагадують про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.