Курс валют у Луцьку 1 грудня
Сьогодні, 09:14
1 грудня долар продають за 40,15, а купують за 40,25.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 41,29.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,81, а продають за 8,87.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 41,29.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,81, а продають за 8,87.
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