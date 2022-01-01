Курс валют у Луцьку 1 грудня





Про це повідомляє



Євро продають за 41,29.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,81, а продають за 8,87.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 грудня долар продають за 40,15, а купують за 40,25.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за 41,29.Щодо польського злотого, то його купують за 8,81, а продають за 8,87.

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