НАТО планує інвестувати в радянську техніку, яка є на озброєнні ЗСУ

НАТО планує інвестувати в радянську техніку, яка є на озброєнні ЗСУ
Північноатлантичний союз планує інвестувати у системи озброєнь радянської доби, які використовують в Україні.

Про це у коментарі CNN 30 листопада заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, - пише "Гордон".

Він сказав, що США хочуть "розглянути всі варіанти" й бути впевненими, що Україна отримує все, що потрібно, щоб бути ефективною. Блінкен зазначив, що частину допомоги спрямовують на системи радянської доби, які є на озброєнні Збройних сил України.

НАТО також розглядає можливість інвестування у старі заводи у Чехії, Словаччині і Болгарії із метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України. Про це повідомляло видання The New York Times у матеріалі, який опублікували 29 листопада. Ідеться, зокрема, про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм.

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Теги: НАТО, ЗСУ, допомога
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