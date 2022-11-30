Німеччина хоче передати Україні більше установок Gepard
Сьогодні, 01:15
Уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак.
Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".
"Канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що ми можемо знову відправити Україні деяку кількість танків "Gepard", - сказав прессекретар уряду Штеффен Хебестрейт у середу в Берліні.
Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.
"Оскільки у бундесверу немає "Gepard" з 2012 року, вони не з бундесверу", - сказав Хебестрейт.
Таким чином, залишається тільки можливість із запасів компанії-виробника або з Катару, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак з повітря німецькими Gepard.
На даний момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.
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Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".
"Канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що ми можемо знову відправити Україні деяку кількість танків "Gepard", - сказав прессекретар уряду Штеффен Хебестрейт у середу в Берліні.
Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.
"Оскільки у бундесверу немає "Gepard" з 2012 року, вони не з бундесверу", - сказав Хебестрейт.
Таким чином, залишається тільки можливість із запасів компанії-виробника або з Катару, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак з повітря німецькими Gepard.
На даний момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.
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