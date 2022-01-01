Про інтернет без світла і купівлю ялинок онлайн: добрі новини від ВолиньPost за 30 листопада

Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини за цей день,Для того, щоб інтернет був у приміщенні навіть тоді, коли відключають світло, потрібно приєднати роутер до альтернативного джерела енергії: генератора, інвентора чи повербанка. Але така схема працює не у всіх провайдерів.У компанії «WestNet» розповіли, що навіть попри відсутності світла та живлення, інтернет може працювати.«Загально так, це можливо. Ми працюємо з оптоволоконним інтернетом, тобто все обладнання стоїть у будинку або квартирі. Якщо світла немає, можна скористатися повербанком, інвертором чи генератором», - зазначили у компанії.У «Волинських Оптичних Мережах» схожа ситуація: інтернет працює у тому випадку, якщо правильно під'єднати роутера до інвентора чи спеціального повербанка.На знак поваги та подяки за плідну взаємодію командир Князівської 14 ОМБр, полковниквручив співробітникам поліції Харківщини відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та бригадні коїни.Князівські воїни також отримали нагороди від начальника головного управління Національної поліції Харківської області, генерала поліції третього рангуЗагалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх вояків. Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:особового складу - близько 88880 (+500) осіб,танків - 2914 (+3) од.,бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,артилерійських систем - 1902 (+1) од.,РСЗВ - 395 (+0) од.засобів ППО - 210 (+й) од.,літаків - 280 (+0) од.,вертольотів - 261 (+0) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),крилатих ракет - 531 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,спеціальної техніки - 163 (+0).Міський головадав протокольне доручення директору департаменту економічної політикинапрацювати й найближчим часом подати на розгляд членів виконавчого комітету та депутатів міської ради пропозиції щодо забезпечення резервним живленням, дизель генераторами або іншими джерелами живлення підприємців критичної інфраструктури некомунальної форми власності."Ми маємо забезпечити їх джерелами резервного живлення для того, щоб вони могли працювати в умовах відключення електроенергії. Сьогодні ми повинні, в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень, максимально подбати про кожного платника податків, які є у нашій громаді. Ми маємо допомогти зберегти робочі місця для того, щоб люди могли працювати, заробляти гроші та могли утримувати свої сім'ї", - наголосив Ігор Поліщук.– із Луцька. Він – лікар 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого. Його обов’язок – завжди прийти на допомогу. Відповідно і позивний взяв – Цитрамон. На війні з 2014 року. За цей час врятував тисячі життів. Звільнявся зі служби менш ніж на рік, щоб закінчити навчання на військовій кафедрі й отримати звання офіцера, однак з лютого повернувся на фронт. Згідно з Указом Президента Тарас Самчук нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня."Ми точно знаємо: цей Новий рік ви особливо мрієте зустріти вдома. У мирі та затишку, який хочеться створити власноруч для найрідніших людей. Найкращий спосіб подбати про мінімальний новорічний настрій в оселі – придбати живе деревце. Цей спосіб ще й найпростіший – ціни на ялинки від лісівників Волині приємно здивують. Ми спростили і саму процедуру: ви можете купити деревце, замовивши його онлайн", - йдеться в повідомленні пресслужби Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Придбати новорічне дерево можна за посиланням:Так, з перших днів відключень світла на тривалий час громадяни приходять до приміщень поліції працювати, навчатися та навіть складати іспити.Бувають навіть побутові потреби, але важливі для збереження життя й здоров’я, як-от, подрібнити їжу в блендері для хворого, як це робила мешканка Камінь-Каширщини. А до Луцького районного управління приходять сім’ї, аби зробити інгаляції для своїх діток.У Володимирі та Любомлі студенти онлайн складали іспити, а в Ковелі взагалі проводили уроки.І щоразу поліцейські виходять назустріч волинянам, облаштовують комфортні умови для їх перебування та допомагають в будь-яку пору доби.На сторінці Ковельської міської ради у Фейсбук розмістили коротеньке відео, на якому учень ліцею №7в укритті співає пісню “Гуцулка Ксеня”. Це відбувалось під час візиту у Ковель мера Шамблі, нового міста-партнера Ковеля з Америки.Цей коротенький ролик переглянуло понад 900 тисяч людей. Він отримав 41 тисячу вподобайків і 700 коментарів.Також пісня у виконанні Марка в укритті лягла в основу телевізійного сюжету, який вийшов на американському телебаченні. Тож можна сміливо казати, що майже мільйон людей почули, як співає юний ковельчанин.На придбання генераторів для забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури з бюджету виділили 12,5 млн грн.У Луцьку організовують серію різдвяних концертів для переселенців “Світло серед темряви”. Благодійні івенти відбуватимуться три суботи поспіль протягом грудня у Палаці культури (вул. Богдана Хмельницького, 1).Півтора місяця волинські піротехніки, троє саперів та двоє водіїв, знешкоджували вибухонебезпечні предмети в деокупованих селах Краматорського району Донецької області.На Волині реалізовують проєкт будівництва шелтерів для українців, які через війну втратили домівки.Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.