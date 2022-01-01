ЗСУ за минулу добу знищили ще 500 окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:



особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2914 (+3) од.,

бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,

артилерійських систем - 1902 (+1) од.,

РСЗВ - 395 (+0) од.

засобів ППО - 210 (+й) од.,

літаків - 280 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),

крилатих ракет - 531 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,

спеціальної техніки - 163 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх вояків.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,танків - 2914 (+3) од.,бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,артилерійських систем - 1902 (+1) од.,РСЗВ - 395 (+0) од.засобів ППО - 210 (+й) од.,літаків - 280 (+0) од.,вертольотів - 261 (+0) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),крилатих ракет - 531 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,спеціальної техніки - 163 (+0).

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