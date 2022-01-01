ЗСУ за минулу добу знищили ще 500 окупантів

ЗСУ за минулу добу знищили ще 500 окупантів
Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх вояків.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:

особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,
танків - 2914 (+3) од.,
бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,
артилерійських систем - 1902 (+1) од.,
РСЗВ - 395 (+0) од.
засобів ППО - 210 (+й) од.,
літаків - 280 (+0) од.,
вертольотів - 261 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),
крилатих ракет - 531 (+0),
кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,
спеціальної техніки - 163 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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