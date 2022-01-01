На Волині електроенергію мають 51% споживачів

На Волині електроенергію мають 51% споживачів
Станом на 9:00 годину 30 листопада у Волинській області до мережі підключено 51% усіх споживачів.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Як повідомляє обленерго, в об’єднаній енергетичній мережі зберігається дефіцит потужності. При звичайній потребі для області 350 МВт, на сьогодні Волині доведено 196,6 МВт.

Тож наразі диспетчери обленерго використовують дозволену потужність в повній мірі, не перевищуючи ліміт.

Виходячи з цієї потужності, на сьогодні складені графіки відключення електроенергії.

Ознайомитись з графіком можна за посиланням: https://bit.ly/3VtMS6u.

Але слід зауважити, що ситуація динамічна та змінюється щодня, а буває, що й упродовж дня. Доведена потужність може зменшитись. Енергетики збалансовують систему вручну, аби уникнути аварій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку поліція встановлює особу померлого чоловіка
Сьогодні, 10:25
ЗСУ за минулу добу знищили ще 500 окупантів
Сьогодні, 10:09
На Волині електроенергію мають 51% споживачів
Сьогодні, 10:02
Українські біженці в Польщі платитимуть за проживання
Сьогодні, 09:55
Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
Графіки наразі не діють: яка ситуація з електропостачанням на Волині станом на 18:00 Графіки наразі не діють: яка ситуація з електропостачанням на Волині станом на 18:00
25 листопад, 18:43
На Волині електроенергію мають 39% споживачів На Волині електроенергію мають 39% споживачів
25 листопад, 11:35
Мер Луцька розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом у місті Мер Луцька розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом у місті
24 листопад, 14:09
У Волиньобленерго розповіли, яка ситуація зі світлом в області У Волиньобленерго розповіли, яка ситуація зі світлом в області
24 листопад, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра, 1 грудня, Луцьк попрощається із загиблим Героєм Іваном Газюком
Сьогодні, 10:52
 0
У Луцьку поліція встановлює особу померлого чоловіка
Сьогодні, 10:25
 0
ЗСУ за минулу добу знищили ще 500 окупантів
Сьогодні, 10:09
 0
На Волині електроенергію мають 51% споживачів
Сьогодні, 10:02
 0
Українські біженці в Польщі платитимуть за проживання
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8