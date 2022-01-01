На Волині електроенергію мають 51% споживачів





Про це Юрій Погуляйко.



Як повідомляє обленерго, в об’єднаній енергетичній мережі зберігається дефіцит потужності. При звичайній потребі для області 350 МВт, на сьогодні Волині доведено 196,6 МВт.



Тож наразі диспетчери обленерго використовують дозволену потужність в повній мірі, не перевищуючи ліміт.



Виходячи з цієї потужності,



Ознайомитись з графіком можна за посиланням:



Але слід зауважити, що ситуація динамічна та змінюється щодня, а буває, що й упродовж дня. Доведена потужність може зменшитись. Енергетики збалансовують систему вручну, аби уникнути аварій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 9:00 годину 30 листопада у Волинській області до мережі підключено 51% усіх споживачів.Про це повідомив голова Волинської ОВАЯк повідомляє обленерго, в об’єднаній енергетичній мережі зберігається дефіцит потужності. При звичайній потребі для області 350 МВт, на сьогодні Волині доведено 196,6 МВт.Тож наразі диспетчери обленерго використовують дозволену потужність в повній мірі, не перевищуючи ліміт.Виходячи з цієї потужності, на сьогодні складені графіки відключення електроенергії Ознайомитись з графіком можна за посиланням: https://bit.ly/3VtMS6u Але слід зауважити, що ситуація динамічна та змінюється щодня, а буває, що й упродовж дня. Доведена потужність може зменшитись. Енергетики збалансовують систему вручну, аби уникнути аварій.

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