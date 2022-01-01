На Волині електроенергію мають 51% споживачів
Сьогодні, 10:02
Станом на 9:00 годину 30 листопада у Волинській області до мережі підключено 51% усіх споживачів.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Як повідомляє обленерго, в об’єднаній енергетичній мережі зберігається дефіцит потужності. При звичайній потребі для області 350 МВт, на сьогодні Волині доведено 196,6 МВт.
Тож наразі диспетчери обленерго використовують дозволену потужність в повній мірі, не перевищуючи ліміт.
Виходячи з цієї потужності, на сьогодні складені графіки відключення електроенергії.
Ознайомитись з графіком можна за посиланням: https://bit.ly/3VtMS6u.
Але слід зауважити, що ситуація динамічна та змінюється щодня, а буває, що й упродовж дня. Доведена потужність може зменшитись. Енергетики збалансовують систему вручну, аби уникнути аварій.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Як повідомляє обленерго, в об’єднаній енергетичній мережі зберігається дефіцит потужності. При звичайній потребі для області 350 МВт, на сьогодні Волині доведено 196,6 МВт.
Тож наразі диспетчери обленерго використовують дозволену потужність в повній мірі, не перевищуючи ліміт.
Виходячи з цієї потужності, на сьогодні складені графіки відключення електроенергії.
Ознайомитись з графіком можна за посиланням: https://bit.ly/3VtMS6u.
Але слід зауважити, що ситуація динамічна та змінюється щодня, а буває, що й упродовж дня. Доведена потужність може зменшитись. Енергетики збалансовують систему вручну, аби уникнути аварій.
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