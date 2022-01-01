Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 30 листопада. ГРАФІК

На Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності.НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.Про це повідомляє «Волиньобленерго» .Тож, «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблені графіки погодинних відключень на 30 листопада.Додають також, що ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.Наразі «Волиньобленерго» здійснює максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.Нагадують також про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.