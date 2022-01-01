Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 30 листопада. ГРАФІК
Сьогодні, 08:40
На Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності.
НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.
Про це повідомляє «Волиньобленерго» .
Тож, «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблені графіки погодинних відключень на 30 листопада.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРАФІКИ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ
Додають також, що ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Наразі «Волиньобленерго» здійснює максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадують також про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.
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НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.
Про це повідомляє «Волиньобленерго» .
Тож, «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблені графіки погодинних відключень на 30 листопада.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРАФІКИ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ
Додають також, що ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Наразі «Волиньобленерго» здійснює максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадують також про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.
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