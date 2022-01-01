Курс валют у Луцьку 30 листопада
Сьогодні, 09:00
30 листопада долар продають за 40,15, а купують за 40,28.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41,05, а продають за – 41,28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,80.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41,05, а продають за – 41,28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,80.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 30 листопада
Сьогодні, 09:00
Ситуація на фронті станом на 30 листопада: ЗСУ відбили атаки росіян біля шести населених пунктів
Сьогодні, 08:54
Медіа