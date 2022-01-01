РФ вдарила ракетою по Запорізькій області: пошкодили газорозподільчий пункт





Про це Олександр Старух.



"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що за 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вночі 30 листопада вдарили по Запорізькій області: пошкодили газорозподільчий пункт.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що за 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію