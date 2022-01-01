РФ вдарила ракетою по Запорізькій області: пошкодили газорозподільчий пункт

РФ вдарила ракетою по Запорізькій області: пошкодили газорозподільчий пункт
Росіяни вночі 30 листопада вдарили по Запорізькій області: пошкодили газорозподільчий пункт.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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