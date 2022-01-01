Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами

Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно зі співробітниками Національної поліції Харківщини звільняли міста і села під час контрнаступу Сил оборони, співпрацюють на вже звільненій території області. Бійців відзначили нагородами.

Про це йдеться на сторінці 14 ОМБр.

На знак поваги та подяки за плідну взаємодію командир Князівської 14 ОМБр, полковник Олександр Охріменко вручив співробітникам поліції Харківщини відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та бригадні коїни.

Князівські воїни також отримали нагороди від начальника головного управління Національної поліції Харківської області, генерала поліції третього рангу Володимира Тимошка.
Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами
Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами
Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами
Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами
Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами

"Вітаємо побратимів із заслуженими нагородами! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні 14 ОМБр.

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Теги: Воїни, волинська бригада, нагороди
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