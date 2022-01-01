Українські біженці в Польщі платитимуть за проживання

Матеуш Моравецький заявив, що для українських біженців змінюються умови приймання у його країні. Так, з березня 2023 року їхнє проживання у колективних закладах розміщення стане платним.



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Так польська влада хоче зменшити податкове навантаження на громадян своєї країни у зв'язку з великим потоком біженців з України.



Оплату запровадять для тих українських біженців, що перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів. Так, нашим землякам потрібно буде покривати спочатку 50% вартості проживання, а через кілька місяців - 75%. Та це не стосуватиметься людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та багатодітних.



Моравецький заявив: "Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців".



За даними Прикордонної служби Польщі, з початку російської агресії з України в’їхали майже 8 млн людей, виїхали – 6 млн 200 тис.



За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Польщізаявив, що для українських біженців змінюються умови приймання у його країні. Так, з березня 2023 року їхнє проживання у колективних закладах розміщення стане платним.Про це пише УНІАН з посиланням на "Польське радіо".Так польська влада хоче зменшити податкове навантаження на громадян своєї країни у зв'язку з великим потоком біженців з України.Оплату запровадять для тих українських біженців, що перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів. Так, нашим землякам потрібно буде покривати спочатку 50% вартості проживання, а через кілька місяців - 75%. Та це не стосуватиметься людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та багатодітних.Моравецький заявив: "Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців".За даними Прикордонної служби Польщі, з початку російської агресії з України в’їхали майже 8 млн людей, виїхали – 6 млн 200 тис.За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

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