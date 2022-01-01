80% повітряних цілей росіян знищується вогневими засобами ЗСУ, – Залужний

80% повітряних цілей росіян знищується вогневими засобами ЗСУ, – Залужний
За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів".

"Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - наголосив Залужний.

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Теги: Росія, Україна, війна
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