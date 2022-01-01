80% повітряних цілей росіян знищується вогневими засобами ЗСУ, – Залужний





Про це Валерій Залужний.



Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів".



"Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - наголосив Залужний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.Про це повідомив головнокомандувач ЗСУБлизько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів"."Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - наголосив Залужний.

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