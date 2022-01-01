Який інтернет працює в Луцьку, коли відключають електрику





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У компанії «WestNet» у коментарі розповіли, що навіть попри відсутності світла та живлення, інтернет може працювати.



«Загально так, це можливо. Ми працюємо з оптоволоконним інтернетом, тобто все обладнення стоїть у будинку або квартирі. Якщо світла немає, можна скористатися повербанком, інвертором чи генератором», - зазначили у компанії.



У «Волинських Оптичних Мережах» схожа ситуація: інтернет працює у тому випадку, якщо правильно під'єднати роутера до інвентора чи спеціального повербанка



Натомість у «Київстарі» кажуть, що «якщо у будинку є світло - буде інтернет, немає світла - немає інтернету», а у іншому випадку інтернет від роутера просто не буде надходити.



Інтернет-провайдер «LuxLink» повідомив, що у них доволі мала кількість таких будинків, тому дізнаватися точно про наявність такої можливості у конкретному випадку можна індивідуально на гарячій лінії провайдера.



«Потрібно дивитися по кожному будинку окремо. Десь така можливість є, десь немає. Загалом ситуація не дуже, тому що залежимо від світла на 100%», - кажуть оператори.



У «Volia» сповіщають, що тимчасові відключення світла, запроваджені НЕК «Укренерго», впливають на роботу послуг.



«Якщо немає живлення на обладнанні, тоді послуги не можуть надаватися. Якщо у будинку є світло, але послуги відсутні більше, ніж 30 хвилин, - обладнення компанії знаходиться за іншою адресою і не отримує живлення від НЕК «Укренерго», - продовжує інтернет-провайдер.



Всеукраїнський оператор «Дата груп» зазначає, що якщо у людей підключений саме оптоволоконний інтернет, то живлення після вимкнення електроенергії може вистачити на кілька годин. Водночас, якщо обрано інший тип, інтернету не буде за відсутності світла.

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