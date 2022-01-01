У Луцьку протягом одного дня безкоштовно робитимуть тестування на ВІЛ/СНІД та гепатит С

У Луцьку протягом одного дня безкоштовно робитимуть тестування на ВІЛ/СНІД та гепатит С
1 грудня 2022 року об 11:00 у приміщенні «Адреналін-Сіті» відбудеться акція з швидкого тестування на ВІЛ У Луцьку можна безкоштовно зробити тестування на ВІЛ/СНІД . Долучитися до тестування можуть всі охочі волиняни та ВПО. Організатори акції стали благодійний фонд «Рокада» на Волині та БО «100% ЖИТТЯ.РІВНЕ».

Дата акції обрана не випадково, адже 1 грудня - це Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Щорічно 1 грудня згідно з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Генеральної Асамблеї ООН, прийнятими в 1988 році, відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІД. Цей день започатковано з метою підвищення обізнаності про епідемію СНІДу, викликаної поширенням ВІЛ-інфекції.

Організатори гарантують анонімність. Тестування відбуватимуться за допомогою швидких тестів, які дозволяють отримати результат протягом 10-15 хвилин.

Мета заходу: профілактика та вчасне виявлення ВІЛ/СНІДУ. Під час акції відбудеться тестове та післятестове консультування за потреби.

У разі своєчасного виявлення і початку лікування тривалість життя ВІЛ-інфікованого пацієнта значно продовжується, а імунна система тримається на рівні, що захищає пацієнта від розвитку опортуністичних захворювань.

Єдиним достовірним способом дізнатись про відсутність чи наявність ВІЛ- інфекції є тестування. Приходьте та потурбуйтеся про своє життя!

Контакти: 0664135011 - Олена Кузьмич, 0505508949 - Тетяна Терещук.

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Теги: ВІЛ/СНІД, тестування, акція
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