Підвищення пенсії: як зміняться розміри надбавок з 1 грудня





В деяких випадках зростуть розміри мінімальних виплат та розміри надбавок та доплат до пенсії, якщо такі були встановлені, пише ресурс



З 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум буде становити:



- в середньому на людину на місяць – 2589 грн;

- для дітей віком до 6 років – 2272 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

- для працездатних – 2684 грн;

- для непрацездатних – 2093 грн.



У зв’язку з цим будуть збільшені мінімальні розміри пенсії за втратою годувальника.



Для однієї непрацездатної особи вона становить 100% від прожиткового мінімуму і буде збільшена до 2093 грн. Для двох непрацездатних осіб – 120% (2511,60 грн), для трьох і більше – 150%(3139,50 грн).



Мінімальна пенсія за втратою годувальника-військовослужбовця не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми, тому з 1 грудня вона становитиме – 4186 грн.



Зростуть також мінімальні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.



Так з 1 грудня 2022 доплата для особи з інвалідністю І групи зросте на 429 грн, для II групи — 346,50 грн, для III групи – 237,60 грн. Доплата для учасників бойових дій буде збільшена на 138,60 грн.



За Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до пенсій ветеранів (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їхніх сімей встановлюються різні доплати у розмірі від 10% до 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.



Це не означає, що через підвищення прожиткового мінімуму саме на 10% або 30-50% зросте сама пенсія. Збільшиться сама доплата, хоча і незначно.



Найбільше доплата зросте для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Вона становить 70% від прожиткового мінімуму і буде збільшена на 46,20 грн. Найменше зросте доплата подружжям померлих учасників бойових дій та учасників війни, які були особами з інвалідністю. Її збільшать на 6,60 грн.



Також буде збільшено розміри допомоги на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».



Найбільше збільшать доплату особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (підгрупа А) – на 66 грн. Найменше – подружжям померлих жертв нацистських переслідувань (на 6,60 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П’ятий і останній перерахунок пенсії із запланованих у 2022 році буде проведено у грудні. Він буде пов’язаний з підвищенням прожиткового мінімуму.В деяких випадках зростуть розміри мінімальних виплат та розміри надбавок та доплат до пенсії, якщо такі були встановлені, пише ресурс «На пенсії» З 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум буде становити:- в середньому на людину на місяць – 2589 грн;- для дітей віком до 6 років – 2272 грн;- для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;- для працездатних – 2684 грн;- для непрацездатних – 2093 грн.У зв’язку з цим будуть збільшені мінімальні розміри пенсії за втратою годувальника.Для однієї непрацездатної особи вона становить 100% від прожиткового мінімуму і буде збільшена до 2093 грн. Для двох непрацездатних осіб – 120% (2511,60 грн), для трьох і більше – 150%(3139,50 грн).Мінімальна пенсія за втратою годувальника-військовослужбовця не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми, тому з 1 грудня вона становитиме – 4186 грн.Зростуть також мінімальні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.Так з 1 грудня 2022 доплата для особи з інвалідністю І групи зросте на 429 грн, для II групи — 346,50 грн, для III групи – 237,60 грн. Доплата для учасників бойових дій буде збільшена на 138,60 грн.За Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до пенсій ветеранів (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їхніх сімей встановлюються різні доплати у розмірі від 10% до 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.Це не означає, що через підвищення прожиткового мінімуму саме на 10% або 30-50% зросте сама пенсія. Збільшиться сама доплата, хоча і незначно.Найбільше доплата зросте для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Вона становить 70% від прожиткового мінімуму і буде збільшена на 46,20 грн. Найменше зросте доплата подружжям померлих учасників бойових дій та учасників війни, які були особами з інвалідністю. Її збільшать на 6,60 грн.Також буде збільшено розміри допомоги на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».Найбільше збільшать доплату особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (підгрупа А) – на 66 грн. Найменше – подружжям померлих жертв нацистських переслідувань (на 6,60 грн).

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