Чи вплине смерть Путіна на перебіг війни: прогноз військового експерта

Петро Черник вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна ніяк не вплине на перебіг війни РФ проти України, адже війну підтримує не лише він, а й його оточення – так звана верхівка влади.



Експерт також пояснив, що має статися з Російською Федерацією, щоб українці нарешті могли зажити спокійно.



Про це він розповів в ефірі



"Вона (ситуація - ред.) взагалі не зміниться докорінно і ніяк. Пора нарешті засвоїти кінцевий історичний урок у нашому цивілізаційному протистоянні з ними. Ми з ними б’ємося від 1240 року, коли татаро-монголи обклали Київ, і до речі, повністю його вирізали, з 50 тисяч людей залишилося всього-на всього 2 тисячі", - сказав експерт.



Петро Черник також назвав персональних п‘ять принципів, коли Україна "видихне":



- Російська Федерація розпадається на 15-20 держав;

- у них забирають абсолютно всю ядерну зброю,

- Україна вступає до НАТО;

- території, які залишаються від Росії, відсікають від нафти і газу і всіх дармових сибірських ресурсів;

- і, щонайменше, два покоління росіян проходять санацію – очищення, як це свого часу пройшли нацисти та японці.



Проте, на думку експерта, насправді така ситуація малоймовірна, тому необхідно продовжувати боротьбі проти російської агресії.



"Але давайте чесно, мало ймовірно, що всі чинники складуться в один пазл. А якщо так, то нам видихати не вийде. Якщо навіть завтра випустять навального, Путіна показово повісять там десь на Кремлі, і повісять на нього "всіх собак", скажуть, що у всьому винен лише він. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали, вони підуть думати, чому вони цю війну програли. Перегрупуються через 10-20-30 років і наші діти, чи внуки будуть мати ті самі проблеми. Допоки Карфаген не рухне, ми не видихнемо", - резюмував Черник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий експертвважає, що смерть російського диктатораніяк не вплине на перебіг війни РФ проти України, адже війну підтримує не лише він, а й його оточення – так звана верхівка влади.Експерт також пояснив, що має статися з Російською Федерацією, щоб українці нарешті могли зажити спокійно.Про це він розповів в ефірі "24 каналу" "Вона (ситуація - ред.) взагалі не зміниться докорінно і ніяк. Пора нарешті засвоїти кінцевий історичний урок у нашому цивілізаційному протистоянні з ними. Ми з ними б’ємося від 1240 року, коли татаро-монголи обклали Київ, і до речі, повністю його вирізали, з 50 тисяч людей залишилося всього-на всього 2 тисячі", - сказав експерт.Петро Черник також назвав персональних п‘ять принципів, коли Україна "видихне":- Російська Федерація розпадається на 15-20 держав;- у них забирають абсолютно всю ядерну зброю,- Україна вступає до НАТО;- території, які залишаються від Росії, відсікають від нафти і газу і всіх дармових сибірських ресурсів;- і, щонайменше, два покоління росіян проходять санацію – очищення, як це свого часу пройшли нацисти та японці.Проте, на думку експерта, насправді така ситуація малоймовірна, тому необхідно продовжувати боротьбі проти російської агресії."Але давайте чесно, мало ймовірно, що всі чинники складуться в один пазл. А якщо так, то нам видихати не вийде. Якщо навіть завтра випустять навального, Путіна показово повісять там десь на Кремлі, і повісять на нього "всіх собак", скажуть, що у всьому винен лише він. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали, вони підуть думати, чому вони цю війну програли. Перегрупуються через 10-20-30 років і наші діти, чи внуки будуть мати ті самі проблеми. Допоки Карфаген не рухне, ми не видихнемо", - резюмував Черник.

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