Чи вплине смерть Путіна на перебіг війни: прогноз військового експерта
Сьогодні, 01:15
Військовий експерт Петро Черник вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна ніяк не вплине на перебіг війни РФ проти України, адже війну підтримує не лише він, а й його оточення – так звана верхівка влади.
Експерт також пояснив, що має статися з Російською Федерацією, щоб українці нарешті могли зажити спокійно.
Про це він розповів в ефірі "24 каналу".
"Вона (ситуація - ред.) взагалі не зміниться докорінно і ніяк. Пора нарешті засвоїти кінцевий історичний урок у нашому цивілізаційному протистоянні з ними. Ми з ними б’ємося від 1240 року, коли татаро-монголи обклали Київ, і до речі, повністю його вирізали, з 50 тисяч людей залишилося всього-на всього 2 тисячі", - сказав експерт.
Петро Черник також назвав персональних п‘ять принципів, коли Україна "видихне":
- Російська Федерація розпадається на 15-20 держав;
- у них забирають абсолютно всю ядерну зброю,
- Україна вступає до НАТО;
- території, які залишаються від Росії, відсікають від нафти і газу і всіх дармових сибірських ресурсів;
- і, щонайменше, два покоління росіян проходять санацію – очищення, як це свого часу пройшли нацисти та японці.
Проте, на думку експерта, насправді така ситуація малоймовірна, тому необхідно продовжувати боротьбі проти російської агресії.
"Але давайте чесно, мало ймовірно, що всі чинники складуться в один пазл. А якщо так, то нам видихати не вийде. Якщо навіть завтра випустять навального, Путіна показово повісять там десь на Кремлі, і повісять на нього "всіх собак", скажуть, що у всьому винен лише він. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали, вони підуть думати, чому вони цю війну програли. Перегрупуються через 10-20-30 років і наші діти, чи внуки будуть мати ті самі проблеми. Допоки Карфаген не рухне, ми не видихнемо", - резюмував Черник.
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Експерт також пояснив, що має статися з Російською Федерацією, щоб українці нарешті могли зажити спокійно.
Про це він розповів в ефірі "24 каналу".
"Вона (ситуація - ред.) взагалі не зміниться докорінно і ніяк. Пора нарешті засвоїти кінцевий історичний урок у нашому цивілізаційному протистоянні з ними. Ми з ними б’ємося від 1240 року, коли татаро-монголи обклали Київ, і до речі, повністю його вирізали, з 50 тисяч людей залишилося всього-на всього 2 тисячі", - сказав експерт.
Петро Черник також назвав персональних п‘ять принципів, коли Україна "видихне":
- Російська Федерація розпадається на 15-20 держав;
- у них забирають абсолютно всю ядерну зброю,
- Україна вступає до НАТО;
- території, які залишаються від Росії, відсікають від нафти і газу і всіх дармових сибірських ресурсів;
- і, щонайменше, два покоління росіян проходять санацію – очищення, як це свого часу пройшли нацисти та японці.
Проте, на думку експерта, насправді така ситуація малоймовірна, тому необхідно продовжувати боротьбі проти російської агресії.
"Але давайте чесно, мало ймовірно, що всі чинники складуться в один пазл. А якщо так, то нам видихати не вийде. Якщо навіть завтра випустять навального, Путіна показово повісять там десь на Кремлі, і повісять на нього "всіх собак", скажуть, що у всьому винен лише він. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали, вони підуть думати, чому вони цю війну програли. Перегрупуються через 10-20-30 років і наші діти, чи внуки будуть мати ті самі проблеми. Допоки Карфаген не рухне, ми не видихнемо", - резюмував Черник.
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