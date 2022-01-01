30 листопада на Волині: гортаючи календар

Олександр Стадник (на фото).



Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин.

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