30 листопада на Волині: гортаючи календар

30 листопада на Волині: гортаючи календар
В останній день осені день народження відзначає художній керівник Волинського державного академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник (на фото).

Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин.

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Теги: Олександр Стадник
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