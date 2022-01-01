30 листопада на Волині: гортаючи календар
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В останній день осені день народження відзначає художній керівник Волинського державного академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник (на фото).
Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин.
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Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин.
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