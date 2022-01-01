Завтра у Луцьку зустрінуть загиблого Героя Івана Газюка
Сьогодні, 22:33
Завтра, 30 листопада, у Луцьку зустрінуть загиблого військовослужбовця Івана Газюка.
Про це у фейсбуці написав волонтер, товариш Івана Тарас Висоцький.
«У середу, 30 листопада о 7:30 ранку зустрічаємо загиблого Героя України Газюка Івана на в’їзді в місто Луцьк (АЗС Кінг Оіл в с. Піддубці)» - написав Тарас Висоцький.
Про дату та чин похорону буде повідомлено додатково.
1 грудня Івану виповнилося б 30 років…
Лучанин Газюк Іван Ярославович був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це у фейсбуці написав волонтер, товариш Івана Тарас Висоцький.
«У середу, 30 листопада о 7:30 ранку зустрічаємо загиблого Героя України Газюка Івана на в’їзді в місто Луцьк (АЗС Кінг Оіл в с. Піддубці)» - написав Тарас Висоцький.
Про дату та чин похорону буде повідомлено додатково.
1 грудня Івану виповнилося б 30 років…
Лучанин Газюк Іван Ярославович був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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