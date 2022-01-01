Завтра у Луцьку зустрінуть загиблого Героя Івана Газюка

Завтра у Луцьку зустрінуть загиблого Героя Івана Газюка
Завтра, 30 листопада, у Луцьку зустрінуть загиблого військовослужбовця Івана Газюка.

Про це у фейсбуці написав волонтер, товариш Івана Тарас Висоцький.

«У середу, 30 листопада о 7:30 ранку зустрічаємо загиблого Героя України Газюка Івана на в’їзді в місто Луцьк (АЗС Кінг Оіл в с. Піддубці)» - написав Тарас Висоцький.

Про дату та чин похорону буде повідомлено додатково.

1 грудня Івану виповнилося б 30 років…

Лучанин Газюк Іван Ярославович був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.

Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Іван Газюк, загибель, Бахмут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку зустрінуть загиблого Героя Івана Газюка
Сьогодні, 22:33
Про перші снаряди українського виробництва: добрі новини від ВолиньPost за 29 листопада
Сьогодні, 22:22
Що відомо про чоловіка, який у Луцьку жив під сходами театру
Сьогодні, 21:17
Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Вода по коліна: як українські захисники живуть на позиціях біля Бахмута Вода по коліна: як українські захисники живуть на позиціях біля Бахмута
27 листопад, 06:45
На війні загинув волинянин Олексій Лєпін На війні загинув волинянин Олексій Лєпін
05 листопад, 08:15
Як центр спортивної медицини з Бахмута працює у Любешові. ВІДЕО Як центр спортивної медицини з Бахмута працює у Любешові. ВІДЕО
04 листопад, 13:22
У Польщі загинув волинянин У Польщі загинув волинянин
02 листопад, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку зустрінуть загиблого Героя Івана Газюка
Сьогодні, 22:33
 0
Про перші снаряди українського виробництва: добрі новини від ВолиньPost за 29 листопада
Сьогодні, 22:22
 0
Що відомо про чоловіка, який у Луцьку жив під сходами театру
Сьогодні, 21:17
 0
Хмарні програми для ресторану*
Сьогодні, 21:13
 0
Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8