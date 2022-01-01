Завтра у Луцьку зустрінуть загиблого Героя Івана Газюка

Івана Газюка.



Про це у фейсбуці написав волонтер, товариш Івана Тарас Висоцький.



«У середу, 30 листопада о 7:30 ранку зустрічаємо загиблого Героя України Газюка Івана на в’їзді в місто Луцьк (АЗС Кінг Оіл в с. Піддубці)» - написав Тарас Висоцький.



Про дату та чин похорону буде повідомлено додатково.



1 грудня Івану виповнилося б 30 років…



Лучанин Газюк Іван Ярославович був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.



Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 30 листопада, у Луцьку зустрінуть загиблого військовослужбовцяПро це у фейсбуці написав волонтер, товариш Івана«У середу, 30 листопада о 7:30 ранку зустрічаємо загиблого Героя України Газюка Івана на в’їзді в місто Луцьк (АЗС Кінг Оіл в с. Піддубці)» - написав Тарас Висоцький.Про дату та чин похорону буде повідомлено додатково.1 грудня Івану виповнилося б 30 років…Лучанин Газюк Іван Ярославович був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.ЗагинувДонецької області.

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