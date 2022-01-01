Про перші снаряди українського виробництва: добрі новини від ВолиньPost за 29 листопада

Кількість ліквідованих рашистів у зведенні Генштабу ЗСУ невпинно збільшується. Та незабаром «хороших рускіх» стане ще більше, адже в Україні стартувало виробництво серійних боєприпасів! І це – не єдина добра новина.Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Держконцерн Укроборонпром почав серійне виробництво українських боєприпасів – зокрема, 152-мм снарядів.Перші фото з "привітами" для російських окупантів з'явилися у соцмережах. Зокрема, відповідну фотографію одного з них показала парамедик(Тайра) на своїй сторінці у фейсбуці."У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, із чим я щиро вітаю усіх", – написала вона.Цифрова гривня – це її електронна форма, емітентом якої є Національний банк. Використання е-гривні, переконаний НБУ, має бути зручним та доступним для всіх верств населення, бізнесу, держорганів тощо. НБУ відкрив проєкт е-гривні у вересні торік, аби вивчити доцільність її широкомасштабного випуску в Україні.Наразі НБУ опрацьовує такі можливі варіанти використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:• для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей: для здійснення цільових соцвиплат, зниження видатків бюджету на контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від обставин;• для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);• для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів.У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулося заняття, на якому присутні вчилися писати китайські ієрогліфи.Викладачка, яка проводила майстер-клас, розповіла про китайське мистецтво загалом та про його складові: бойове мистецтво, музичне мистецтво та каліграфію. Саме про класичну китайську каліграфію (шу фа) поговорили під час заняття.Кожен учасник заходу навчився писати китайською найважливіше та найбажаніше для українців – «шен лі», що в перекладі з китайської означає «перемога».Усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила біля 88 380 військових. Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:особового складу - близько 88380 (+480) осіб,танків - 2911 (+3) од,бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,артилерійських систем - 1901 (+2) од,РСЗВ - 395 (+0) од,засобів ППО - 209 (+0) од,літаків - 280 (+2) од,гелікоптерів - 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),крилатих ракет - 531 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,спеціальної техніки - 163 (+0).Герої цього матеріалу –та– журналісти за покликанням. Нині ж обоє захищають Волинь у лавах територіальної оборони. І хоч з початком повномасштабної війни улюблену справу довелося залишити, це, запевняють, – тимчасово. Щойно Україна переможе, медійники прагнуть творити нову журналістику – незалежну. А поки, кажуть, їхня місія – виборювати незалежність країни.