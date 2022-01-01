Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців
Сьогодні, 20:22
Провайдер супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX, що належить винахіднику і мільярдеру Ілону Маску, підвищив вартість послуг для українців.
Про це йдеться у тексті листа, який надіслали українським клієнтам, передає ТСН.
Вартість послуги здорожчає від 29 грудня. Так, місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.
«Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час», – йдеться у листі, що розповсюдили в українському сегменті мережі.
Також стало відомо, що для отримання терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну доведеться заплатити $700 доларів і $50 за доставку. Раніше замовлення терміналу до України коштувало близько $400.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у тексті листа, який надіслали українським клієнтам, передає ТСН.
Вартість послуги здорожчає від 29 грудня. Так, місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.
«Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час», – йдеться у листі, що розповсюдили в українському сегменті мережі.
Також стало відомо, що для отримання терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну доведеться заплатити $700 доларів і $50 за доставку. Раніше замовлення терміналу до України коштувало близько $400.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Що відомо про чоловіка, який у Луцьку жив під сходами театру
Сьогодні, 21:17
Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа