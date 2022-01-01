Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців

Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців
Провайдер супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX, що належить винахіднику і мільярдеру Ілону Маску, підвищив вартість послуг для українців.

Про це йдеться у тексті листа, який надіслали українським клієнтам, передає ТСН.

Вартість послуги здорожчає від 29 грудня. Так, місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.

«Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час», – йдеться у листі, що розповсюдили в українському сегменті мережі.

Також стало відомо, що для отримання терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну доведеться заплатити $700 доларів і $50 за доставку. Раніше замовлення терміналу до України коштувало близько $400.
Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців

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Теги: Ілон Маск, Starlink, ціна
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