Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців

Ілону Маску, підвищив вартість послуг для українців.



Про це йдеться у тексті листа, який надіслали українським клієнтам, передає



Вартість послуги здорожчає від 29 грудня. Так, місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.



«Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час», – йдеться у листі, що розповсюдили в українському сегменті мережі.



Також стало відомо, що для отримання терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну доведеться заплатити $700 доларів і $50 за доставку. Раніше замовлення терміналу до України коштувало близько $400.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Провайдер супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX, що належить винахіднику і мільярдеру, підвищив вартість послуг для українців.Про це йдеться у тексті листа, який надіслали українським клієнтам, передає ТСН Вартість послуги здорожчає від 29 грудня. Так, місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.«Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час», – йдеться у листі, що розповсюдили в українському сегменті мережі.Також стало відомо, що для отримання терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну доведеться заплатити $700 доларів і $50 за доставку. Раніше замовлення терміналу до України коштувало близько $400.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію