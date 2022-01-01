На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО

На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
У Нововолинську мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Ford, водія легковика забрала «швидка».

Аварія сталася 29 листопада на перехресті Маяковського та Небесної Сотні (Інтернаціональна), повідомили у фейсбук-групі Нововолинськ інфо.

Як повідомили очевидці, бус їхав другорядною дорогою зі сторони Вербени та не надав перевагу легковику, який їхав прямо вулицею Небесної Сотні.

Бус в’їхав у паркан приватного будинку та збив знак STOP.
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, ДТП
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