На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 19:22
У Нововолинську мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Ford, водія легковика забрала «швидка».
Аварія сталася 29 листопада на перехресті Маяковського та Небесної Сотні (Інтернаціональна), повідомили у фейсбук-групі Нововолинськ інфо.
Як повідомили очевидці, бус їхав другорядною дорогою зі сторони Вербени та не надав перевагу легковику, який їхав прямо вулицею Небесної Сотні.
Бус в’їхав у паркан приватного будинку та збив знак STOP.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Аварія сталася 29 листопада на перехресті Маяковського та Небесної Сотні (Інтернаціональна), повідомили у фейсбук-групі Нововолинськ інфо.
Як повідомили очевидці, бус їхав другорядною дорогою зі сторони Вербени та не надав перевагу легковику, який їхав прямо вулицею Небесної Сотні.
Бус в’їхав у паркан приватного будинку та збив знак STOP.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: одного водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Луцьким ОСББ за придбання генераторів можуть повертати гроші
Сьогодні, 18:18
Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 18:00
Росія обстріляла лікарню в Херсоні
Сьогодні, 17:42
Медіа