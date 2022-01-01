Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада

У середу, 30 листопада, на Волині буде хмарність з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до 1°.