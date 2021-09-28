Що відомо про чоловіка, який у Луцьку жив під сходами театру
Сьогодні, 21:17
Наприкінці жовтня у Луцьку виявили безхатька, який мав гангрену та якийсь час жив під сходами драмтеатру. Тоді чоловіка забрали медики, а у соцслужбі планували зайнятися його документами. Проте чоловік виявився зовсім не безхатьком.
Про це виданню ВСН розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцької міськради Вікторія Майборода.
Наразі цього чоловіка 1994 року народження пролікували й найближчим часом мають відвезти у рідне село Луцького району, де він має будинок.
«Після того, як виявили цього чоловіка, його доставили у міську лікарню, де він перебував весь цей час. Його там добре пролікували й планують доставити додому. Наскільки довго він там пробуде - невідомо. Але те, що він зловживає не є приводом, аби громада доглядала за ним. Звичайно, ми повинні всіх підтримувати й розуміємо, що люди потрапляють у різні ситуації, але людина має сама захотіти вийти з такої ситуації, а не повертатися до нас щоразу», - зазначила Вікторія Майборода.
За словами очільниці департаменту, цей безхатько постійно користується послугами терцентру, де є пункт обігріву.
«До цього він у нас був десь в середині листопада. Тоді він отримав речі, його привели до порядку, забезпечили харчуванням, а пізніше він зник. Це наш постійний клієнт, часто до нас приходить поїсти й помитися по своєму бажанню. А документи він робити не хоче. Це така категорія людей, і до них потрібно звикнути. Ми розуміємо, що зима - це найскладніший період у житті таких людей, тому наш пункт працює цілодобово. Там є чай, бутерброди, першочергові медикаменти», - розповіла директорка департаменту.
На вихідні пункт обігріву на вулиці Данила Галицького 18 не пустував. Туди уже приходили люди, які потребували допомоги.
«Безхатьки знають про цей пункт і загалом проблем немає. Просто з'явилися «Пункти незламності» і вони думають, що там їм дадуть більше, ніж у терцентрі. Цієї зими буде важко усім, але це не означає, що такі люди будуть викинуті «за борт», - зазначила Вікторія Майборода.
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Про це виданню ВСН розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцької міськради Вікторія Майборода.
Наразі цього чоловіка 1994 року народження пролікували й найближчим часом мають відвезти у рідне село Луцького району, де він має будинок.
«Після того, як виявили цього чоловіка, його доставили у міську лікарню, де він перебував весь цей час. Його там добре пролікували й планують доставити додому. Наскільки довго він там пробуде - невідомо. Але те, що він зловживає не є приводом, аби громада доглядала за ним. Звичайно, ми повинні всіх підтримувати й розуміємо, що люди потрапляють у різні ситуації, але людина має сама захотіти вийти з такої ситуації, а не повертатися до нас щоразу», - зазначила Вікторія Майборода.
За словами очільниці департаменту, цей безхатько постійно користується послугами терцентру, де є пункт обігріву.
«До цього він у нас був десь в середині листопада. Тоді він отримав речі, його привели до порядку, забезпечили харчуванням, а пізніше він зник. Це наш постійний клієнт, часто до нас приходить поїсти й помитися по своєму бажанню. А документи він робити не хоче. Це така категорія людей, і до них потрібно звикнути. Ми розуміємо, що зима - це найскладніший період у житті таких людей, тому наш пункт працює цілодобово. Там є чай, бутерброди, першочергові медикаменти», - розповіла директорка департаменту.
На вихідні пункт обігріву на вулиці Данила Галицького 18 не пустував. Туди уже приходили люди, які потребували допомоги.
«Безхатьки знають про цей пункт і загалом проблем немає. Просто з'явилися «Пункти незламності» і вони думають, що там їм дадуть більше, ніж у терцентрі. Цієї зими буде важко усім, але це не означає, що такі люди будуть викинуті «за борт», - зазначила Вікторія Майборода.
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