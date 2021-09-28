Що відомо про чоловіка, який у Луцьку жив під сходами театру





Про це виданню Вікторія Майборода.



Наразі цього чоловіка 1994 року народження пролікували й найближчим часом мають відвезти у рідне село Луцького району, де він має будинок.



«Після того, як виявили цього чоловіка, його доставили у міську лікарню, де він перебував весь цей час. Його там добре пролікували й планують доставити додому. Наскільки довго він там пробуде - невідомо. Але те, що він зловживає не є приводом, аби громада доглядала за ним. Звичайно, ми повинні всіх підтримувати й розуміємо, що люди потрапляють у різні ситуації, але людина має сама захотіти вийти з такої ситуації, а не повертатися до нас щоразу», - зазначила Вікторія Майборода.



За словами очільниці департаменту, цей безхатько постійно користується послугами терцентру, де є пункт обігріву.



«До цього він у нас був десь в середині листопада. Тоді він отримав речі, його привели до порядку, забезпечили харчуванням, а пізніше він зник. Це наш постійний клієнт, часто до нас приходить поїсти й помитися по своєму бажанню. А документи він робити не хоче. Це така категорія людей, і до них потрібно звикнути. Ми розуміємо, що зима - це найскладніший період у житті таких людей, тому наш пункт працює цілодобово. Там є чай, бутерброди, першочергові медикаменти», - розповіла директорка департаменту.



На вихідні пункт обігріву на вулиці Данила Галицького 18 не пустував. Туди уже приходили люди, які потребували допомоги.



«Безхатьки знають про цей пункт і загалом проблем немає. Просто з'явилися «Пункти незламності» і вони думають, що там їм дадуть більше, ніж у терцентрі. Цієї зими буде важко усім, але це не означає, що такі люди будуть викинуті «за борт», - зазначила Вікторія Майборода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці жовтня у Луцьку виявили безхатька, який мав гангрену та якийсь час жив під сходами драмтеатру. Тоді чоловіка забрали медики, а у соцслужбі планували зайнятися його документами. Проте чоловік виявився зовсім не безхатьком.Про це виданню ВСН розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцької міськрадиНаразі цього чоловіка 1994 року народження пролікували й найближчим часом мають відвезти у рідне село Луцького району, де він має будинок.«Після того, як виявили цього чоловіка, його доставили у міську лікарню, де він перебував весь цей час. Його там добре пролікували й планують доставити додому. Наскільки довго він там пробуде - невідомо. Але те, що він зловживає не є приводом, аби громада доглядала за ним. Звичайно, ми повинні всіх підтримувати й розуміємо, що люди потрапляють у різні ситуації, але людина має сама захотіти вийти з такої ситуації, а не повертатися до нас щоразу», - зазначила Вікторія Майборода.За словами очільниці департаменту, цей безхатько постійно користується послугами терцентру, де є пункт обігріву.«До цього він у нас був десь в середині листопада. Тоді він отримав речі, його привели до порядку, забезпечили харчуванням, а пізніше він зник. Це наш постійний клієнт, часто до нас приходить поїсти й помитися по своєму бажанню. А документи він робити не хоче. Це така категорія людей, і до них потрібно звикнути. Ми розуміємо, що зима - це найскладніший період у житті таких людей, тому наш пункт працює цілодобово. Там є чай, бутерброди, першочергові медикаменти», - розповіла директорка департаменту.На вихідні пункт обігріву на вулиці Данила Галицького 18 не пустував. Туди уже приходили люди, які потребували допомоги.«Безхатьки знають про цей пункт і загалом проблем немає. Просто з'явилися «Пункти незламності» і вони думають, що там їм дадуть більше, ніж у терцентрі. Цієї зими буде важко усім, але це не означає, що такі люди будуть викинуті «за борт», - зазначила Вікторія Майборода.

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