Луцьким ОСББ за придбання генераторів можуть повертати гроші

Луцьким ОСББ за придбання генераторів можуть повертати гроші
У Луцьку хочуть співвласникам багатоквартирних будинків повертати 50% вартості від придбаного ними генератора як альтернативне джерело електроенергії на випадок відключення світла.

Це питання планують розглянути на черговому сесійному засіданні Луцької міськради 30 листопада, пише ВСН.

Загалом компенсація буде передбачена для багатоквартирних будинків 2-х та більше поверхів. Але є певні обмеження: сума відшкодування не може перевищувати 95% вартості електрогенератора, але й не може становити понад 80 тисяч гривень.

Для будинків з ІТП, водяними насосами або ліфтами потрібен генератор потужністю від 5 кВт, а для будинків без ліфтів та ІТП - від 2 кВт.

Для того, аби отримати компенсацію за генератор потрібно оплатити його та подати на розгляд комісії пакет документів. А далі комісія сформує перелік учасників.

«30 листопада прийматимемо рішення про співфінансування покупки генераторів для будинків. Деталі та умови можна дізнатись в департаменті житлово-комунального господарства Луцькради», - зазначив у своєму відеозверненні Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Ініціатором даної програми є депутат міськради Роман Бондарук.

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Теги: генератори, ОСББ, Луцьк, повернуть гроші
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