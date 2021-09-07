Луцьким ОСББ за придбання генераторів можуть повертати гроші





Це питання планують розглянути на черговому сесійному засіданні Луцької міськради 30 листопада, пише



Загалом компенсація буде передбачена для багатоквартирних будинків 2-х та більше поверхів. Але є певні обмеження: сума відшкодування не може перевищувати 95% вартості електрогенератора, але й не може становити понад 80 тисяч гривень.



Для будинків з ІТП, водяними насосами або ліфтами потрібен генератор потужністю від 5 кВт, а для будинків без ліфтів та ІТП - від 2 кВт.



Для того, аби отримати компенсацію за генератор потрібно оплатити його та подати на розгляд комісії пакет документів. А далі комісія сформує перелік учасників.



«30 листопада прийматимемо рішення про співфінансування покупки генераторів для будинків. Деталі та умови можна дізнатись в департаменті житлово-комунального господарства Луцькради», - зазначив у своєму відеозверненні Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Ініціатором даної програми є депутат міськради Роман Бондарук.

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