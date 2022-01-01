Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ





Наразі прогнози щодо часу та масштабу повторних атак не вщухають. Що необхідно робити такому випадку,



Аби ретельно підготуватися до нового можливого блекауту та забезпечити себе всім необхідним, українцям надали поради:





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