Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ

Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Майже тиждень тому росіяни випустили по Україні 70 ракет, понад 50 з яких збили наші сили ППО. Мільйони людей тоді лишилися без світла, зв'язку, опалення.

Наразі прогнози щодо часу та масштабу повторних атак не вщухають. Що необхідно робити такому випадку, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Аби ретельно підготуватися до нового можливого блекауту та забезпечити себе всім необхідним, українцям надали поради:

Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ

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Теги: блекаут, як підготуватися
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