Як підготувати себе та свою домівку до блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 18:00
Майже тиждень тому росіяни випустили по Україні 70 ракет, понад 50 з яких збили наші сили ППО. Мільйони людей тоді лишилися без світла, зв'язку, опалення.
Наразі прогнози щодо часу та масштабу повторних атак не вщухають. Що необхідно робити такому випадку, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Аби ретельно підготуватися до нового можливого блекауту та забезпечити себе всім необхідним, українцям надали поради:
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Наразі прогнози щодо часу та масштабу повторних атак не вщухають. Що необхідно робити такому випадку, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Аби ретельно підготуватися до нового можливого блекауту та забезпечити себе всім необхідним, українцям надали поради:
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