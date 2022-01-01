Що робити волинянам при сигналі «Увага всім!»

Що робити волинянам при сигналі «Увага всім!»
У поліції волинянам розповіли, що робити при сигналі «Увага всім!»

Сирена та уривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту – «Увага всім!».

Якщо ви на роботі:

- потрібно вжити заходів для безаварійної зупинки виробництва (за інструкцією);
- швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді.

Якщо ви вдома:

- увімкніть теле- або радіоприймач, щоб почути оперативну інформацію;
- вимкніть світло, всі нагрівальні прилади, перекрийте газову мережу;
- уважно стежте за розпорядженнями та сигналами;
- попередьте про небезпеку сусідів і самотніх людей, які живуть поруч;
- при потребі з «екстреною валізкою» прямуйте в укриття.

Якщо ви у громадському місці:

- слухайте вказівки адміністрації і дійте відповідно до них.


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Теги: Увага всім, що робити
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