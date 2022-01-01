Що робити волинянам при сигналі «Увага всім!»





Сирена та уривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту – «Увага всім!».



Якщо ви на роботі:



- потрібно вжити заходів для безаварійної зупинки виробництва (за інструкцією);

- швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді.



Якщо ви вдома:



- увімкніть теле- або радіоприймач, щоб почути оперативну інформацію;

- вимкніть світло, всі нагрівальні прилади, перекрийте газову мережу;

- уважно стежте за розпорядженнями та сигналами;

- попередьте про небезпеку сусідів і самотніх людей, які живуть поруч;

- при потребі з «екстреною валізкою» прямуйте в укриття.



Якщо ви у громадському місці:



- слухайте вказівки адміністрації і дійте відповідно до них.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У поліції волинянам розповіли , що робити при сигналі «Увага всім!»Сирена та уривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту – «Увага всім!».- потрібно вжити заходів для безаварійної зупинки виробництва (за інструкцією);- швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді.- увімкніть теле- або радіоприймач, щоб почути оперативну інформацію;- вимкніть світло, всі нагрівальні прилади, перекрийте газову мережу;- уважно стежте за розпорядженнями та сигналами;- попередьте про небезпеку сусідів і самотніх людей, які живуть поруч;- при потребі з «екстреною валізкою» прямуйте в укриття.- слухайте вказівки адміністрації і дійте відповідно до них.

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