Що робити волинянам при сигналі «Увага всім!»
Сьогодні, 17:26
У поліції волинянам розповіли, що робити при сигналі «Увага всім!»
Сирена та уривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту – «Увага всім!».
Якщо ви на роботі:
- потрібно вжити заходів для безаварійної зупинки виробництва (за інструкцією);
- швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді.
Якщо ви вдома:
- увімкніть теле- або радіоприймач, щоб почути оперативну інформацію;
- вимкніть світло, всі нагрівальні прилади, перекрийте газову мережу;
- уважно стежте за розпорядженнями та сигналами;
- попередьте про небезпеку сусідів і самотніх людей, які живуть поруч;
- при потребі з «екстреною валізкою» прямуйте в укриття.
Якщо ви у громадському місці:
- слухайте вказівки адміністрації і дійте відповідно до них.
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Сирена та уривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту – «Увага всім!».
Якщо ви на роботі:
- потрібно вжити заходів для безаварійної зупинки виробництва (за інструкцією);
- швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді.
Якщо ви вдома:
- увімкніть теле- або радіоприймач, щоб почути оперативну інформацію;
- вимкніть світло, всі нагрівальні прилади, перекрийте газову мережу;
- уважно стежте за розпорядженнями та сигналами;
- попередьте про небезпеку сусідів і самотніх людей, які живуть поруч;
- при потребі з «екстреною валізкою» прямуйте в укриття.
Якщо ви у громадському місці:
- слухайте вказівки адміністрації і дійте відповідно до них.
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