Поради фахівців: як правильно взимку користуватись газовими приладами





Щоб уберегти себе та близьких, не забувайте про прості, але такі важливі правила поводження з газовим обладнанням:



1. Перед використанням ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та дотримуйтеся її.



2. Перед початком та після закінчення опалювального періоду замовляйте в спеціалізованих підприємств перевірку та прочищення димовентиляційних каналів. Стежте за тим, щоб газові прилади нормально працювали, а також перевіряйте тягу в димовентиляційних каналах перед тим, як почати користуватись газовим обладнанням.



3. Придбайте та встановіть сигналізатор природного та чадного газу.



4. Закінчили користуватися газом - закрийте крани на газових приладах і перед ними.



5. Якщо прилад зламався, зверніться до підприємства, з яким уклали договір на технічне обслуговування. Якщо подача газу раптово припинилася, негайно закрийте крани пальників газових приладів і повідомте про це в аварійну газову службу за номером 104.



6. Якщо відчули запах газу в приміщенні.



- припиніть використання газових приладів;

- перекрийте крани до приладів і на приладах;

- відчиніть вікна або кватирки для провітрювання;

- вийдіть з приміщення та викличте аварійну службу за номером 104;

- сповістіть своє оточення про запобіжні заходи, виведіть людей з загазованого приміщення;

- ні в якому разі не запалюйте вогонь, не куріть, не вмикайте і не вимикайте світло та електроприлади, не користуйтеся електродзвінками.



7. Перед входом в підвали й погреби переконайтеся у відсутності запаху газу ДО включення світла або запалювання вогню.



8. З метою недопущення нещасних випадків, не перешкоджайте в доступі працівникам підприємств газового господарства до обстеження Вашої системи газопостачання (після пред`явлення ними службових посвідчень) у будь-який час доби.



9. Якщо плануєте виїзд з квартири на термін більше одного місяця, повідомте про це ваше підприємство газового господарства.



10. Своєчасно укладайте договори на технічне обслуговування газового обладнання та перевірку димоходів і вентиляційних каналів. Взимку потрібно періодично перевіряти оголовки димоходів, щоб не допустити їх обмерзання та затикання.



Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Його неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання не визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку, зокрема сигналізатори газу, які можна придбати на сайті



Отруєння чадним газом – річ дуже небезпечна!



Чадний газ не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути.



Симптоми отруєння чадним газом:



• Найбільш поширений симптом при отруєнні чадним газом – головний біль. Можливі запаморочення та втома, утруднене дихання, задишка, сухий кашель, нудота та блювота.



• Серйозніші симптоми – втрата рівноваги, зору, порушення пам’яті або ж втрата свідомості.



Щоб уникнути отруєння чадним газом необхідно:



1. Не використовувати газову плиту для обігріву приміщення.



2. Регулярно перевіряти газові прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність.



3. Не залишати увімкнені газові прилади без нагляду.



4. Електровитяжці та димохідному газовому приладу (котлу чи колонці) не місце в одному приміщенні.



5. Завжди провітрюйте приміщення, якщо в них є газові прилади.



Визначити концентрацію чадного газу в приміщенні неможливо без спеціальних приладів. Тому, якщо запідозрили небезпеку – терміново телефонуйте "104"! Постійний доступ повітря в приміщення, де є газові прилади, обов’язковий.



Будьте уважними та не нехтуйте своєю безпекою! Бережіть себе та своїх рідних!

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