Де на Волині є пункти вакцинації від COVID-19, які працюють без електроенергії

Де на Волині є пункти вакцинації від COVID-19, які працюють без електроенергії
Незважаючи на відключення світла на Волині продовжують працювати пункти вакцинації від COVID-19, які обладнані генераторами.

Пацієнти можуть звернутися до такого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з сімейним лікарем.

Через 5 місяців після первинного курсу щеплень з однієї дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої протиковідної вакцини слід зробити перше бустерне щеплення.

Якщо ви вже отримали бустерне щеплення і з того часу минуло понад 4 місяці, зробіть другий бустер.

Якщо ви пропустили термін введення бустерної дози, важливо зробити її якнайшвидше.

Неважливо, якою вакциною ви робитимете бустерне щеплення! Будь-яка комбінація вакцин дає високий рівень захисту від важкого перебігу та смерті від ковіду.

Подивитися, які лікарні працюють з генераторами, можна ТУТ.

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Теги: пункти вакцинації, Волинь
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