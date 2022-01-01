Де на Волині є пункти вакцинації від COVID-19, які працюють без електроенергії

Незважаючи на відключення світла на Волині продовжують працювати пункти вакцинації від COVID-19, які обладнані генераторами.Пацієнти можуть звернутися до такого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з сімейним лікарем.Через 5 місяців після первинного курсу щеплень з однієї дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої протиковідної вакцини слід зробити перше бустерне щеплення.Якщо ви вже отримали бустерне щеплення і з того часу минуло понад 4 місяці, зробіть другий бустер.Якщо ви пропустили термін введення бустерної дози, важливо зробити її якнайшвидше.Неважливо, якою вакциною ви робитимете бустерне щеплення! Будь-яка комбінація вакцин дає високий рівень захисту від важкого перебігу та смерті від ковіду.Подивитися, які лікарні працюють з генераторами, можна