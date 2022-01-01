ЗСУ назвали причину сьогоднішніх тривог

ЗСУ назвали причину сьогоднішніх тривог
В Україні сьогодні вдень оголошували декілька разів повітряну тривогу, яка стрімко ширилася областями через загрозу ракетного удару. Небезпека була через загрозу ворожого наземного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", - сказав Ігнат.

При цьому він зазначив, противник дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет.

"Знаємо, що ворог додав кількість кораблів, літаків. Це може свідчити про збільшення і кількості ракет", - підкреслив Ігнат.

При цьому він звернув увагу, що високоточних ракет, наприклад таких як "Калібр" у ворога залишилося не так і багато.


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Теги: повітряна тривога, Україна, ЗСУ, небезпека
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