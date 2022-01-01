ЗСУ назвали причину сьогоднішніх тривог





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



"Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", - сказав Ігнат.



При цьому він зазначив, противник дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет.



"Знаємо, що ворог додав кількість кораблів, літаків. Це може свідчити про збільшення і кількості ракет", - підкреслив Ігнат.



При цьому він звернув увагу, що високоточних ракет, наприклад таких як "Калібр" у ворога залишилося не так і багато.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні сьогодні вдень оголошували декілька разів повітряну тривогу, яка стрімко ширилася областями через загрозу ракетного удару. Небезпека була через загрозу ворожого наземного озброєння.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону."Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", - сказав Ігнат.При цьому він зазначив, противник дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет."Знаємо, що ворог додав кількість кораблів, літаків. Це може свідчити про збільшення і кількості ракет", - підкреслив Ігнат.При цьому він звернув увагу, що високоточних ракет, наприклад таких як "Калібр" у ворога залишилося не так і багато.

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