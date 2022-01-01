Мер Луцька розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом у місті

Мер Луцька розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом у місті
Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про ситуацію у місті станом на 14:00.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Очікуємо покращення ситуації з постачанням електроенергії з атомних електростанцій, тоді відключень буде менше. Станом на сьогодні, 29 листопада, відбувається почергове включення споживачів, і наразі графіки відключення скласти неможливо у зв'язку з тим, що ситуація з енергопостачанням постійно змінюється", - повідомив Ігор Поліщук.

Також мер Луцька розповів, що зараз йде напрацювання над встановленням дизельгенераторів на нашій котельні ДКП "Луцьктепло", для того, щоб житлові багатоквартирні будинки отримували теплопостачання навіть за умови тривалої відсутності електроенергії.

"Також готуємо пункти обігріву: їх у Луцькій громаді налічуватиметься близько 70, які будуть обладнані буржуйками, зроблені запаси води, в багатьох з них будуть санвузли, медичні засоби. Станом на сьогодні готові 10 пунктів обігріву, невдовзі вони розпочнуть роботу. На кінець тижня ми готуємо 30 пунктів обігріву", - зазначив міський голова.

Загалом при відсутності електроенергії у Луцьку вода буде, проте подаватиметься по 2-3 години різними насосними станціями, зауважив Ігор Поліщук.

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Теги: Луцьк, світло, вода, тепло
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