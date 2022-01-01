35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали

35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали
Волинянин виготовив своєму знайомому фальшиве заключення про непридатність до військової служби, однак на кордоні підробку помітили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Слідчі відділення поліції м. Любомля спільно з працівниками карного розшуку, оперативниками міграційної поліції, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури, викрили 35-річного жителя Рованців у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підробленні офіційних документів.

Як з’ясувалося, зловмисник домовився із 23-річним волинянином про виготовлення фальшивих документів, що, попри заборону, допоможуть йому виїхати до Польщі. За таку послугу він забажав 2500 доларів США.
35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали

Частину коштів зловмисник отримав наперед, а решту – під час передачі підробленого висновку медичної комісії.
35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергового грошового траншу.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування ділка проведено санкціоновані обшуки, вилучено 80 печаток, 23 штампи, бланки медичних довідок, грошові кошти.
35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали

Уже відомо про більш, ніж 5 фактів протиправної діяльності чоловіка.

Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство.

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Теги: Волинянин, поліція, ухилянти, кордон
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