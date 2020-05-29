Житель Київщини отримав 15 років тюрми за вбивство подружжя з Волині





Про це



У суді прокурори довели, що в січні 2022 року в м. Василькові у приміщенні цеху по виробництву меблів, між засудженим та подружжям підприємців із Волинської області, яке привезло дерев’яні дошки, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.



У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього, він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер.



Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото – різаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення.



Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту, де його і залишив.



До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури жителя Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.У суді прокурори довели, що в січні 2022 року в м. Василькові у приміщенні цеху по виробництву меблів, між засудженим та подружжям підприємців із Волинської області, яке привезло дерев’яні дошки, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього, він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер.Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото – різаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення.Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту, де його і залишив.До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

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