Житель Київщини отримав 15 років тюрми за вбивство подружжя з Волині
Сьогодні, 14:23
За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури жителя Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.
У суді прокурори довели, що в січні 2022 року в м. Василькові у приміщенні цеху по виробництву меблів, між засудженим та подружжям підприємців із Волинської області, яке привезло дерев’яні дошки, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.
У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього, він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер.
Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото – різаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення.
Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту, де його і залишив.
До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.
У суді прокурори довели, що в січні 2022 року в м. Василькові у приміщенні цеху по виробництву меблів, між засудженим та подружжям підприємців із Волинської області, яке привезло дерев’яні дошки, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.
У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього, він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер.
Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото – різаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення.
Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту, де його і залишив.
До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.
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