Сьогодні на Волині рятувальники проведуть тренування оповіщення населення у випадку відключення світла
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 29 листопада, у період з 14:30-16:00, рятувальники підрозділів служби 101 у містах і селищах області проведуть тренування оповіщення населення за допомогою гучномовців на спеціальній пожежній техніці.
Про це повідомив речник Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.
Примірний текст повідомлення: «Шановні громадяни у разі аварійного відключення зв’язку чи електроенергії звертайтеся до мережі пунктів незламності, в яких є можливість зігрітися та підзарядити пристрої. Найближчий пункт незламності знаходиться за адресою: …….»
За необхідності рятувальники будуть здійснювати ттакож оповіщення і про "Повітряну тривогу".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив речник Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.
Примірний текст повідомлення: «Шановні громадяни у разі аварійного відключення зв’язку чи електроенергії звертайтеся до мережі пунктів незламності, в яких є можливість зігрітися та підзарядити пристрої. Найближчий пункт незламності знаходиться за адресою: …….»
За необхідності рятувальники будуть здійснювати ттакож оповіщення і про "Повітряну тривогу".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали
Сьогодні, 14:33
Сьогодні на Волині рятувальники проведуть тренування оповіщення населення у випадку відключення світла
Сьогодні, 14:15
Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні
Сьогодні, 13:48
Медіа