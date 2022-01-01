Сьогодні на Волині рятувальники проведуть тренування оповіщення населення у випадку відключення світла

Сьогодні на Волині рятувальники проведуть тренування оповіщення населення у випадку відключення світла
Сьогодні, 29 листопада, у період з 14:30-16:00, рятувальники підрозділів служби 101 у містах і селищах області проведуть тренування оповіщення населення за допомогою гучномовців на спеціальній пожежній техніці.

Про це повідомив речник Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.

Примірний текст повідомлення: «Шановні громадяни у разі аварійного відключення зв’язку чи електроенергії звертайтеся до мережі пунктів незламності, в яких є можливість зігрітися та підзарядити пристрої. Найближчий пункт незламності знаходиться за адресою: …….»

За необхідності рятувальники будуть здійснювати ттакож оповіщення і про "Повітряну тривогу".

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Теги: Волинь, рятувальники, тестування, оповіщення
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