Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні

Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні
Станом на 29 листопада росіяни продовжують здійснювати спроби наступальних дій на поточному напрямку. Тим часом ЗСУ намагаються завдавати ударів по тилу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються на Донецькому та Луганському напрямках. Там окупаційні війська РФ намагаються просунутися на трьох напрямках - у районі Бахмута, Сватового та Кремінної.

Українські війська продовжують героїчно обороняти свої позиції, а також здійснювати контрнаступні дії у відповідь на атаки супротивника.

Крім того, ЗСУ продовжують виконувати вогневі завдання по периметру всього фронту. Зокрема, на півдні країни, українські бійці завдають ударів по накопиченню позицій росіян на лівому березі Херсонської області.

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Теги: карта бойових дій, Україна, війна
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