На Волині прощаються із загиблим Героєм Олегом Митошопом





Про це Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.



"Прошу містян долучитись до коридору шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Д. Галицького, Ковельською та до вулиці Шпитальної", - написав Пальонка.



Чин похорону відбудеться завтра, 30 листопада, об 11.00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.



Маршрут траурного кортежу пролягатиме від будинку на вулиці Ю. Яновського, де мешкав загиблий, через Привокзальну, Луцьку, Ковельську та Драгоманова. Прощання удома розпочнеться о 10.30.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині. Вічна та світла пам'ять полеглому воїну!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 листопада, орієнтовно о 15.30 на блокпосту на в'їзді у Володимир зі сторони Луцька зустрінуть кортеж з тілом полеглого Героя майора Олега Митошопа Про це повідомив , голова Володимир-Волинської територіальної громади."Прошу містян долучитись до коридору шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Д. Галицького, Ковельською та до вулиці Шпитальної", - написав Пальонка.Чин похорону відбудеться завтра, 30 листопада, об 11.00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.Маршрут траурного кортежу пролягатиме від будинку на вулиці Ю. Яновського, де мешкав загиблий, через Привокзальну, Луцьку, Ковельську та Драгоманова. Прощання удома розпочнеться о 10.30.

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