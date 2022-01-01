На Волині прощаються із загиблим Героєм Олегом Митошопом
Сьогодні, 12:53
Сьогодні, 29 листопада, орієнтовно о 15.30 на блокпосту на в'їзді у Володимир зі сторони Луцька зустрінуть кортеж з тілом полеглого Героя майора Олега Митошопа.
Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
"Прошу містян долучитись до коридору шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Д. Галицького, Ковельською та до вулиці Шпитальної", - написав Пальонка.
Чин похорону відбудеться завтра, 30 листопада, об 11.00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме від будинку на вулиці Ю. Яновського, де мешкав загиблий, через Привокзальну, Луцьку, Ковельську та Драгоманова. Прощання удома розпочнеться о 10.30.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині. Вічна та світла пам'ять полеглому воїну!
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Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
"Прошу містян долучитись до коридору шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Д. Галицького, Ковельською та до вулиці Шпитальної", - написав Пальонка.
Чин похорону відбудеться завтра, 30 листопада, об 11.00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме від будинку на вулиці Ю. Яновського, де мешкав загиблий, через Привокзальну, Луцьку, Ковельську та Драгоманова. Прощання удома розпочнеться о 10.30.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині. Вічна та світла пам'ять полеглому воїну!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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