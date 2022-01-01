На Волині прощаються із загиблим Героєм Олегом Митошопом

На Волині прощаються із загиблим Героєм Олегом Митошопом
Сьогодні, 29 листопада, орієнтовно о 15.30 на блокпосту на в'їзді у Володимир зі сторони Луцька зустрінуть кортеж з тілом полеглого Героя майора Олега Митошопа.

Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.

"Прошу містян долучитись до коридору шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Д. Галицького, Ковельською та до вулиці Шпитальної", - написав Пальонка.

Чин похорону відбудеться завтра, 30 листопада, об 11.00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме від будинку на вулиці Ю. Яновського, де мешкав загиблий, через Привокзальну, Луцьку, Ковельську та Драгоманова. Прощання удома розпочнеться о 10.30.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині. Вічна та світла пам'ять полеглому воїну!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Митошоп, похорон, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому зоопарку чекають на генератори: як працює заклад без світла
Сьогодні, 13:13
На Волині прощаються із загиблим Героєм Олегом Митошопом
Сьогодні, 12:53
В Україні пошкоджені 592 об’єкти теплопостачання
Сьогодні, 12:37
У Луцьку розшукуваний злочинець збив на автівці батька та двох дітей
Сьогодні, 12:22
На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп
27 листопад, 21:30
Судитимуть волинянина, який підпалив будинок співмешканки Судитимуть волинянина, який підпалив будинок співмешканки
Сьогодні, 11:30
З російського полону звільнили волинянина Юрія Кузьмінського, який захищав Зміїний З російського полону звільнили волинянина Юрія Кузьмінського, який захищав Зміїний
25 листопад, 11:41
Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком
24 листопад, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому зоопарку чекають на генератори: як працює заклад без світла
Сьогодні, 13:13
 0
На Волині прощаються із загиблим Героєм Олегом Митошопом
Сьогодні, 12:53
 0
В Україні пошкоджені 592 об’єкти теплопостачання
Сьогодні, 12:37
 0
У Луцьку розшукуваний злочинець збив на автівці батька та двох дітей
Сьогодні, 12:22
 0
На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8