На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп

Олег Митошоп.



Про це



Майор Олег Митошоп – досвідчений, фаховий військовослужбовець, який у 2014 році воював на сході та витримав не один важкий бій. Через кілька років після демобілізації повернувся до лав ЗСУ, підписавши контракт.



До останнього подиху боєць мужньо обороняв Батьківщину від окупантів. У нього залишилась дружина та двоє синів.



«Від імені усієї громади висловлюю найщиріші співчуття дружині полеглого воїна – начальниці відділу освіти Наталії Митошоп, всій родині, друзям та побратимам.



Молимось за упокій його душі та доземно вклоняємося за подвиг. Вічна пам’ять та слава Герою!» – висловлює співчуття Ігор Пальонка.



Про дату, час прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Вічна шана і слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із російськими окупантами на Харківщині загинув 51-річний володимирчанинПро це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.Майор Олег Митошоп – досвідчений, фаховий військовослужбовець, який у 2014 році воював на сході та витримав не один важкий бій. Через кілька років після демобілізації повернувся до лав ЗСУ, підписавши контракт.До останнього подиху боєць мужньо обороняв Батьківщину від окупантів. У нього залишилась дружина та двоє синів.«Від імені усієї громади висловлюю найщиріші співчуття дружині полеглого воїна – начальниці відділу освіти Наталії Митошоп, всій родині, друзям та побратимам.Молимось за упокій його душі та доземно вклоняємося за подвиг. Вічна пам’ять та слава Герою!» – висловлює співчуття Ігор Пальонка.Про дату, час прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.

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