На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп
Сьогодні, 21:30
У війні із російськими окупантами на Харківщині загинув 51-річний володимирчанин Олег Митошоп.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Майор Олег Митошоп – досвідчений, фаховий військовослужбовець, який у 2014 році воював на сході та витримав не один важкий бій. Через кілька років після демобілізації повернувся до лав ЗСУ, підписавши контракт.
До останнього подиху боєць мужньо обороняв Батьківщину від окупантів. У нього залишилась дружина та двоє синів.
«Від імені усієї громади висловлюю найщиріші співчуття дружині полеглого воїна – начальниці відділу освіти Наталії Митошоп, всій родині, друзям та побратимам.
Молимось за упокій його душі та доземно вклоняємося за подвиг. Вічна пам’ять та слава Герою!» – висловлює співчуття Ігор Пальонка.
Про дату, час прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Майор Олег Митошоп – досвідчений, фаховий військовослужбовець, який у 2014 році воював на сході та витримав не один важкий бій. Через кілька років після демобілізації повернувся до лав ЗСУ, підписавши контракт.
До останнього подиху боєць мужньо обороняв Батьківщину від окупантів. У нього залишилась дружина та двоє синів.
«Від імені усієї громади висловлюю найщиріші співчуття дружині полеглого воїна – начальниці відділу освіти Наталії Митошоп, всій родині, друзям та побратимам.
Молимось за упокій його душі та доземно вклоняємося за подвиг. Вічна пам’ять та слава Герою!» – висловлює співчуття Ігор Пальонка.
Про дату, час прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп
Сьогодні, 21:30
Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинянин передав свій автомобіль військовим
Сьогодні, 19:30
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:29
Медіа