Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада





Про це



Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби підніметься від -3° до +2°.







Температура повітря в обласному центрі підніметься від -2° до 0°.



Народний прогноз погоди: 28 листопада вшановується пам’ять сповідників Гурія, Самона і Авива. У народі цей день називали Гур’євим, і відзначали: “Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане”. Ще казали: “На Гуріїв день зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиві морози, стелить річками, озерами крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого – іній”. Багато снігу цього дня передвіщає врожайний рік, а похмура погода – мокрий травень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 28 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікують. На дорогах прогнозують ожеледицю.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби підніметься від -3° до +2°. За даними Sinoptik , у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.Температура повітря в обласному центрі підніметься від -2° до 0°.28 листопада вшановується пам’ять сповідників Гурія, Самона і Авива. У народі цей день називали Гур’євим, і відзначали: “Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане”. Ще казали: “На Гуріїв день зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиві морози, стелить річками, озерами крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого – іній”. Багато снігу цього дня передвіщає врожайний рік, а похмура погода – мокрий травень.

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