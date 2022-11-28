Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
У понеділок, 28 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікують. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби підніметься від -3° до +2°.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від -2° до 0°.

Народний прогноз погоди: 28 листопада вшановується пам’ять сповідників Гурія, Самона і Авива. У народі цей день називали Гур’євим, і відзначали: “Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане”. Ще казали: “На Гуріїв день зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиві морози, стелить річками, озерами крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого – іній”. Багато снігу цього дня передвіщає врожайний рік, а похмура погода – мокрий травень.

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Теги: Погода в Луцьку
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