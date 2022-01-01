Волинянин передав свій автомобіль військовим
Сьогодні, 19:30
На Волині чоловік віддав власний легковий автомобіль на потреби волинської бригади.
Про це пише Євгеній Недищук, передає VSN.
«Маю гарну новину, мешканець села Осмиловичі Володимирського району передав на потреби волинської 14-ї бригади свій автомобіль «Славута», - пише Недищук.
За словами чоловіка наразі транспортний засіб приводять до бойового стану: ремонтують й міняють усі неробочі запчастини.
«Щоб доставити його за призначенням потрібно мінімум 100 літрів бензини. Звертаюсь до вас з проханням долучитися до збору коштів. Картка капелана Павла Гаврилюка: 5168 7422 4337 0685 (ПриватБанк)», - додав Євгеній.
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Про це пише Євгеній Недищук, передає VSN.
«Маю гарну новину, мешканець села Осмиловичі Володимирського району передав на потреби волинської 14-ї бригади свій автомобіль «Славута», - пише Недищук.
За словами чоловіка наразі транспортний засіб приводять до бойового стану: ремонтують й міняють усі неробочі запчастини.
«Щоб доставити його за призначенням потрібно мінімум 100 літрів бензини. Звертаюсь до вас з проханням долучитися до збору коштів. Картка капелана Павла Гаврилюка: 5168 7422 4337 0685 (ПриватБанк)», - додав Євгеній.
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