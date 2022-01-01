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Волинянин передав свій автомобіль військовим

Волинянин передав свій автомобіль військовим
На Волині чоловік віддав власний легковий автомобіль на потреби волинської бригади.

Про це пише Євгеній Недищук, передає VSN.

«Маю гарну новину, мешканець села Осмиловичі Володимирського району передав на потреби волинської 14-ї бригади свій автомобіль «Славута», - пише Недищук.

За словами чоловіка наразі транспортний засіб приводять до бойового стану: ремонтують й міняють усі неробочі запчастини.

Волинянин передав свій автомобіль військовим


«Щоб доставити його за призначенням потрібно мінімум 100 літрів бензини. Звертаюсь до вас з проханням долучитися до збору коштів. Картка капелана Павла Гаврилюка: 5168 7422 4337 0685 (ПриватБанк)», - додав Євгеній.

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Теги: Благодійність, допомога ЗСУ
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