Волинянин передав свій автомобіль військовим





Про це Євгеній Недищук,



«Маю гарну новину, мешканець села Осмиловичі Володимирського району передав на потреби волинської 14-ї бригади свій автомобіль «Славута», - пише Недищук.



За словами чоловіка наразі транспортний засіб приводять до бойового стану: ремонтують й міняють усі неробочі запчастини.







«Щоб доставити його за призначенням потрібно мінімум 100 літрів бензини. Звертаюсь до вас з проханням долучитися до збору коштів. Картка капелана Павла Гаврилюка: 5168 7422 4337 0685 (ПриватБанк)», - додав Євгеній.

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